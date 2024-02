Balatro abbat ses cartes sur Switch avec succès

Balatro - Launch Trailer | THE POKER ROGUELIKE 24/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu indépendant Balatro qui mélange le poker avec des éléments de roguelike est la révélation de ce mois de février du côté des jeux indépendants.Sorti il y a seulement 3 jours sur consoles et PC, le jeu s'est d'ores et déjà écoulé à plus de 250 000 exemplaires. Cela principalement grâce au bouche à oreille qui s'est mis en place ces dernières semaines suite à la sortie de la démo du jeu sur Steam.Il faut dire que la mécanique du jeu est volontairement addictive et nombreux sont ceux à ne pas avoir vu le temps passé après s'être pris au jeu du poker bourré de joker loufoques permettant de réaliser des combos implacables.Voici le trailer de lancement du jeu :Après 250 000 exemplaires en 3 jours, combien faudra t-il de temps au jeu pour atteindre les 500 000 exemplaires vendus ?Balatro est disponible sur le Nintendo eShop de la Switch.