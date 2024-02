Prince of Persia: The Lost Crown recevra du contenu gratuit très bientôt !

Sorti le 18 janvier dernier, Prince of Persia: The Lost Crown a connu un franc succès, que ce soit auprès du grand public comme de la presse (le jeu ayant reçu la note de 18/20 dans nos colonnes ). Dans un message de remerciement à l’adresse des joueurs publié sur X (Twitter), le game’s director Mounir Radi en a profité pour faire quelques annonces.En effet, on apprend par ce biais que le jeu devrait recevoir plusieurs mises à jour gratuites de contenu, dont une qui rajoutera un mode multijoueur permettant de se défier, mais aussi d’explorer ensemble.Qu’avez-vous pensé de Prince of Persia: The Lost Crown ? N’hésitez pas à faire un tour sur le forum ou le serveur Discord de PN pour nous faire part de votre avis !