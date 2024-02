[Rumeur] Xbox aurait prévu de sortir Hi-Fi Rush sur la prochaine génération de console Nintendo

Hi-Fi RUSH | PS5 Announce Trailer 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé hier sur PS5 aux côtés de Sea of Thieves, mais aussi de Grounded et Pentiment qui feront également leur arrivée sur Switch , Hi-Fi Rush pourrait aussi sortir sur une console Nintendo, d’après les propos d’Insider Gaming.A lire aussi : Dossier - [RECAPITULATIF] Le Nintendo Direct Partner Showcase éclaircit l'horizon de la Switch pour les prochains mois En effet, le jeu serait prévu pour sortir sur Switch 2, la prochaine génération de consoles Nintendo qui fait tant couler d’encre sur le net. Si pour l’heure la firme japonaise n’a encore rien annoncé et ne semble pas prête à prendre la parole avant un petit moment, on sait que les différents acteurs de l’industrie se préparent à l’arrivée future de cette nouvelle génération de consoles face à une Switch de plus en plus vieillissante.Toujours est-il qu’à l’heure actuelle tout ceci n’en est encore qu’au stade de rumeur et que les joueurs devront se contenter de jouer sur PC, Xbox et bientôt PS5 le 19 mars s’ils veulent découvrir Hi-Fi Rush, le dernier jeu en date de Tango Networks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within).Source : Eurogamer