LEGO Fortnite se met à jour et Lady Gaga entre dans le Fornite Festival

Lady Gaga enfin présente dans Fornite Festival

La saison 2 de Fornite commence ce 22 février avec la mise à jour 28.30 et prendra fin le 22 avril 2024 à 6h (CEST). Pendant toute la durée de la saison 2, différentes animations sont proposées au niveau du Passe Festival pour débloquer de nouveaux instruments, pistes musicales, des récompenses gratuites et d'une voie bonus. Dès à présent, foncez pour tenter de remporter une batterie La Menuisière, trois nouvelles pistes musicales gratuitement ( Rythme rétro (8-Bit Beat) ; Bloom, Meilleurs potes (Best Buds))





Dans la voie bonus payante (1800 V-Bucks), on vient de révéler la présence de Lady Gaga et son univers haut en couleurs pour une quinzaine.



Fortnite x Lady Gaga - Official Trailer 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

vous pouvez débloquer les instruments inspirés de l'univers de Lady Gaga et la tenue violette Gaga énigmatique que la chanteuse portait lors de sa tournée mondiale Chromatica Ball. Bon, il va falloir bosser dur pour récupérer cela car elle représente l'équivalent de 11 000 points festival. Au moins vous aurez immédiatement l'aura Hack Musical en cadeau et vous serez peut-être intéressé par la Gratte Chromatica ou le Keytar Chromatica.



- Nelly ft. City Spud - Ride Wit Me

- Soundgarden - Black Hole Sun

- Topic w/ A7S - Breaking Me

La star en a profité pour annoncer elle-même la nouvelle, avec un clin d'oeil sur un post de 2019 où elle demandait à son public ce qu'était Fornite (avec une faute d'orthographe). On voit qu'elle s'est bien renseignée sur le sujet depuis !



*fortnite https://t.co/1FwPHmMfRJ pic.twitter.com/9BSG6S23zh — Lady Gaga (@ladygaga) February 20, 2024 Du côté de la boutique objets, de nouveaux produits sont disponibles jusqu'à la fin de la Saison 2.

- la tenue Gaga Chromatica (1500 V-Bucks)

- la Basse Chromatica, (1000 V-Bucks)



- le Micro Chromatica (1000 V-Bucks),

- la piste musicale Stupid Love (500 V-Bucks)



- l'emote Pluie exaltante (500 V-Bucks).

Le pack complet Lady Gaga est disponible pour 3000 V-Bucks.

L'artiste devrait donner un concert virtuel via un avatar ce 22 février soir. L'horaire exact n'est pas encore communiqué mais classiquement on devrait le voir aux alentours de 21h. A ne pas manquer donc si vous êtes fan de la chanteuse.



Fortnite Festival Season 2 - New Jam Tracks - Lady Gaga 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

LEGO Fornite se met à jour et vous propose de pêcher !

Si vous n'avez pas joué à Fornite depuis un bon moment, vous êtes peut-être passé à côté de cette extension vous immergeant dans un design LEGO. Mettez à jour votre jeu Fornite ou installer le, lancez le jeu en appuyant sur A et sélectionnez la case LEGo Fornite dans la salon. Vous pouvez choisir un monde via le bouton flèche gauche ou en créer un nouveau. Cliquez A pour en créer un, configurez votre monde, valider par Y pour commencer le jeu et amusez vous bien.

LEGO Fornite vous invite à utiliser une canne à pêche et à tenter d'attraper diverses créatures marines, dont voici la liste ci-dessous :



Poisson orange

Poisson bleu

Poisson vert

Poisson guerrier

Poisson-bouclier bleu-noir

Poisson thermique violet

Poisson thermique corbeau

Poisson thermique argenté

Bleuvageon bleu

Bleuvageon violet

Bleuvageon jaune

Fretin bleu

Méduse câline

Méduse bleuvagesque

Poisson-piment de lave

Des versions légendaires de ces poissons seront aussi disponibles, vous octroyant des trophées lors d'une prochaine mise à jour. Toutes ces belles prises pourront être préparées ensuite, soit via un préparateur de poisson pour en faire des filets (il faudra construire ou utiliser une scierie pour déverrouiller le schéma du préparateur de poisson), soit via un gril pour préparer du fretin fumé ou des sushis.



Pour les attraper, deux méthodes :

- la fabrication d'une canne à pêche suivant trois niveaux de rareté, le niveau le plus élevé favorisant votre pêche mais il faudra donc upgrader votre établi en conséquence.

Nous avons ainsi une canne à pêche typique (établi de niveau 1, il faut obtenir une corde pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche typique et la placez dans votre inventaire). Puis nous avons la canne à pêche atypique (établi de niveau 2, il faut obtenir une tige de bois noueux à placer dans votre inventaire). Ensuite nous avons la canne à pêche rare (établi de niveau 3, il faut obtenir dans votre inventaire une tige de bois souple). On termine par la canne à pêche épique (établi de niveau 4, il faut obtenir dans votre inventaire une tige de pin nordique).



- la création d'un coin pêche avec un seau à appâts, disponible selon quatre niveaux de rareté, plus ce niveau étant élevé, plus vous aurez de chance d'attraper du beau poisson. Hormis le premier niveau nécessitant le préparateur de poisson et un filet de poisson dans votre inventaire, il faudra un pressoir pour les trois autres niveaux. Ainsi le seau à appâts atypique nécessite d'avoir un seau à appâts typique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir. Au-dessus, vous avez le seau à appâts rare et enfin le seau à appâts épique.





La dernière mise à jour apporte deux nouvelles ressources dans LEGO® Fortnite ! Vous pouvez désormais récupérer du sable avec votre pelle et fabriquer du verre en utilisant le sable et votre établi. grâce à ce verre, cela ouvre la porte à la réalisation de nouveaux instruments : la longue-vue pour voir au loin plus facilement, et deux modèles de boussoles pour vous orienter plus facilement.



Outre le pêcheur Marin, deux autres pêcheurs font aussi leur entrée parmi vos villageois : Chalutière et Martin ! Nous avons également deux nouvelles amulettes qui pourront intégrer votre équipement : l'amulette réfléchissante qui renvoie une partie des dégâts que vous subissez vers votre attaquant et l'amulette briseuse de vague qui vous permet de nager plus vite. Plus vous portez d'amulettes briseuses de vague, plus votre vitesse est décuplée ! Pour les fabriquer, il faudra donc capture différentes créatures marines, à votre canne à pêche donc !