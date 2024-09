[Super Nintendo World Orlando] De nouvelles images du Donkey Kong Coaster ont fuité

Ces nouveaux clichés, attribués à @bioreconstruct, ont été partagés par un certain Doctor Disney sur son compte Facebook. Ces derniers montrent une version actualisée des montagnes russes de Donkey Kong. Nous pouvons y admirer les environs des montagnes russes, mettant en valeur des éléments familiers des Donkey Kong Country, tels que des tonneaux, des statues, des ruines, ... Mais également des personnages iconiques, comme Dixie Kong ! Pas encore de Donkey Kong, Diddy Kong ou de Cranky Kong à l’horizon. Cela ne saurait tarder. Pour voir toutes les images, cliquez ici Pour rappel, le Super Nintendo World Orlando ouvrira ses portes à Epic Universe courant 2025, avec en son sein le land Mario et le tout nouveau land Donkey Kong Country. Il fait suite au Nintendo World d’Osaka, ouvert en 2021, et celui d’Hollywood, en 2023. Notons aussi qu’un Nintendo World devrait ouvrir à Singapour en 2025.A quand un Nintendo World en Europe ? Il y a récemment eu des rumeurs quant à une construction du côté de l’Espagne et du fameux Port Aventura World. Mais aussi Outre-Manche dans le Sud de l’Angleterre, non loin de la capitale. Rien d’officiel pour le moment. En tout cas, pour la France, il faudra sans doute patienter encore un long moment !Qu'en pensez-vous ? Où se situera le Nintendo World européen d’après vous ?Source : Nintendo Soup