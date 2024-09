[Rumeur] Et si la Switch 2 s'appelait la Switch 2 et que sa production avait vraiment commencé ?

Il s'agit d'une toute nouvelle information provenant d'un forum chinois qui n'a pas d'antécédents d'initié, donc ce qui suit est strictement pour le plaisir et la rigolade. La production de la Switch 2 a commencé à [quelque part en Chine, que je ne veux pas traduire] 1000 unités par jour [Edit : Il s'agit d'un ouvrier, pas de toute la ligne] Légèrement plus grande que la Switch 1 Lunette plus petite Joy-Con noirs et blancs Logo légèrement plus grand, avec « 2 » sur le côté

According to a new rumor from Famiboard, Switch 2 has begun mass production in China.



The system is named "Switch 2" and there will be Black and White Joycons.



As always, take with a grain of salt until officially revealed by Nintendo.



Source: https://t.co/e47901dzd3 pic.twitter.com/5a2ayjcCFK — Stealth (@Stealth40k) September 16, 2024

C'est du côté des forums chinois qu'il fallait se tourner en ce début de semaine pour avoir quelques nouvelles au sujet de la prochaine génération de console Nintendo. Il semblerait que Nintendo ait choisi le nom de sa console : ce pourrait bien finalement être la Switch 2, ce qui avouons-le arrangerait tout le monde, vu que c'est le nom qu'on lui a donné depuis près de deux ans maintenant !Sur Reddit, on pouvait lire ce message :Le message de Famiboards.com nécessite un compte pour en lire toute la substance : on y apprend que la production de Switch 2 a belle et bien commencé, avec près de 1000 unités par jour qui sortent de la ligne de production.Le message indique aussi, ce que nous avions déjà pu lire par le passé, que la coque de la Switch 2 est plus grande que la Switch classique . Sur la ligne de production, ce sont des consoles aux Joy-Cons noir et blanc qui sortent. Le logo de la console serait plus grand aussi, avec le chiffre 2 sur le côté.Peut-être Nintendo va-t-il bientôt nous en dire plus au sujet de sa prochaine console : le fabricant va-t-il se limiter à quelques informations pour ne pas trop se priver d'un dernier Noël avec la Switch puis s'orienter vers une présentation en bonne et due forme dans quelques mois en fonction de son calendrier de sortie ?A lire aussi : Tout sur le T239, le possible processeur de la Switch 2 A ce stade, on ne peut que faire des hypothèses. Et à quelques mois de la sortie d'une nouvelle console, les hypothèses, on aime : rejoignez-nous sur notre Discord pour en parler avec la communauté PN, les commentaires ci-dessous sont également ouverts pour nous proposer vos théories.Pour l'heure, on prendra ces rumeurs avec les pincettes de rigueur : cela nous arrangerait que la Switch 2 s'appelle ainsi car c'est comme cela qu'on l'appelle depuis toujours, et il nous tarde de la découvrir plus en détails prochainement.Source : NintendoSoup