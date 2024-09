Nintendo annonce la fin des mises à jour de Splatoon 3

After 2 INK-credible years of Splatoon 3, regular updates will come to a close. Don't worry! Splatoween, Frosty Fest, Spring Fest, and Summer Nights will continue with some returning themes!



Updates for weapon adjustments will be released as needed.



Big Run, Eggstra Work, and… — Splatoon North America (@SplatoonNA) September 16, 2024

Après 2 années encre-oyables de Splatoon 3, les mises à jour régulières vont prendre fin. Ne vous inquiétez pas ! Splatoween, Frosty Fest, Spring Fest et Summer Nights se poursuivront avec des thèmes qui reviendront !



Les mises à jour pour les ajustements d'armes seront publiées au fur et à mesure.



Le Big Run, le Eggstra Work et les défis mensuels se poursuivront pour le moment.

Après deux ans de mises à jour aussi régulières que denses, le développement de Splatoon 3 va entrer dans une phase plus tranquille :Dans ce tweet, Nintendo explique :Comme beaucoup de joueurs le pressentaient, ce Grand Festival sonnait un peu comme un chant du cygne pour Splatoon 3, avec un événement extraordinaire qui a beaucoup plus aux fans du jeu sur le canal #Splatoon de notre Discord Pour clore ce Grand Festival, Nintendo a mis en ligne une vidéo commémorative :Ce week-end, les équipes se battaient pour défendre le Passé, le Présent et le Futur. Et c'est le Passé qui a gagné après 72 heures de joutes endiablées ! Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est la qualité de ce festival où les 3 groupes emblématiques de Splatoon se sont produits sur scène, pour le plus grand plaisir des joueurs !Les prochains Splatfests sont déjà programmés. Ensuite, ce sont des Splatfests récurrents qui seront proposés pour permettre aux joueurs de se retrouver en ligne le temps d'un week-end. Quant aux mises à jour , ce sont surtout des mises à jour d'équilibrage qui seront proposés jouant sur la puissance des armes et des équipements proposés dans le jeu, il n'y aura toutefois plus de nouveautés ajoutées, ni nouvelles armes ni nouveaux modes. Le jeu passe en quelque sorte en mode maintenance... sans doute pour libérer les équipes et leur permettre de passer sur un futur... Splatoon 4 !Bravo à tous les joueurs qui se sont donnés corps et âme pour défendre leur temporalité ce week-end, félicitations aux joueurs du passé et... rendez-vous sur notre Discord pour rencontrer d'autres passionnés de Splatoon 3 !