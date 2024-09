Let's Sing 2025 se dévoile avec une bande-annonce : de nouvelles chansons et des nouveautés à découvrir

Let's Sing 2025 - Teaser Trailer [PEGI FR] Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le monde du karaoké l'attendait avec impatience, comme Noël en décembre et Just Dance en septembre : voici Let’s Sing 2025, à venir sur Nintendo Switch et autres consoles dès le 5 novembre 2024.La bande-annonce officielle a été mise en ligne, révélant une expérience forcément enrichie, avec des modes de jeu rafraîchis et les joies d'une nouvelle aventure en mode carrière :Cette édition 2025 apporte un gameplay plus immersif que jamais, avec des événements saisonniers comme les Let’s Sing Music Awards et le retour du mode carrière où les joueurs peuvent visiter Soundtown. Les modes classiques et Feat reviennent également, tout comme des options de personnalisation d’avatar inédites pour personnaliser vos performances.Mais le cœur de Let’s Sing reste son catalogue musical, conçu pour plaire à tous. Voici quelques-unes des chansons que vous pourrez retrouver dès le lancement du jeu :Adèle Castillon – ImpalaAriana Grande – yes, and?Benson Boone – Beautiful ThingsBillie Eilish – What Was I Made For?Cascada – Everytime We TouchChristophe Maé, Amadou & Mariam – L'amourClara Luciani – Amour toujoursEd Sheeran – The A TeamEddy De Pretto – KidFIFTY FIFTY – CupidFlorence + The Machine – Dog Days Are OverJean-Jacques Goldman – Envole-moiJoseph Kamel – Celui qui partJung Kook – Standing Next to YouJustin Bieber – Love YourselfKeblack – Laisse-MoiKenya Grace – StrangersKyo, Coeur de Pirate – Dernière DanseLe Roi Lion – Hakuna MatataLewis Capaldi – Forget MeLouane – Pardonne-moiM – MachistadorMae Stephens – If We Ever Broke UpMentissa – Et BamMika – C'est la VieMilky Chance – Stolen DanceMuse – UprisingNuit Incolore – DépasséOlivia Rodrigo – Good 4 UOneRepublic – I Ain't WorriedPeggy Gou – (It Goes Like) NananaPierre de Maere – Un jour je marierai un angeSANTA – Popcorn SaléStromae – PapaoutaiTeddy Swims – Lose ControlThe Cranberries – ZombieToploader – Dancing in the MoonlightVianney, Zazie – Comment on faitVideoclub – Amour PlastiqueZaho de Sagazan – La symphonie des éclairsLes joueurs les plus fans de karaoké pourront souscrire au Pass VIP, le premier mois sera d'ailleurs offert pour tester le service. Ce Pass donne accès à un catalogue de 150 chansons dès le lancement du jeu, tandis que de nouvelles chansons seront ensuite ajoutées régulièrement tout au long de l'année.Let’s Sing 2025 promet une playlist riche et variée, des classiques intemporels aux derniers tubes du moment, parfaits pour animer vos soirées. La Companion App permet même de transformer vos smartphones en micros, assurant que personne ne reste en dehors de la fête.Source : Communiqué de presse