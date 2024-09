Le bundle Switch OLED avec Super Mario Wonder existe !

A #NintendoSwitch bundle full of wonder is set to release in Australia & New Zealand on 24th October!



This bundle comes with #SuperMarioBrosWonder and 12 months of #NintendoSwitchOnline to help you get started with online play! pic.twitter.com/CEaqyAAeWU — Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) September 13, 2024

C'est sur Twitter que le packaging officiel de ce nouveau bundle Switch OLED + Mario Wonder a été présenté pour la première fois :Comme vous pouvez le voir dans le visuel ci-dessus, Nintendo a créé un joli pack avec l'artwork que l'on connait bien de Super Mario Bros Wonder, et un visuel de la Nintendo Switch modèle OLED.Le bundle comprend le jeu sous forme dématérialisée, la boite indiquant "Super Mario Bros Wonder pré-installé", et un accès de 12 mois à Nintendo Switch Online. Le côté du bundle est "Bleu-salopette", avec un artwork de la Fleur Prodige.En Australie, ce nouveau bundle dont on avait murmuré l'existence dans cette news sortira le 24 octobre 2024. Cela laisse dans les faits plein de temps à Nintendo of Europe d'annoncer la sortie de ce pack sur le Vieux Continent également.D'ailleurs, il se pourrait que d'autres packs soient proposés à l'approche de Noël : n'oublions pas que les Fêtes de fin d'année restent le moment le plus important de l'année pour Nintendo, avec ce que cela implique de manoeuvres commerciales pour convaincre le plus grand nombre d'acheter une Switch, même si nous savons tous qu'une nouvelle console sortira sur le marché en 2025 !Source : NintendoLife