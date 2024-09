[Rumeur] Un nouveau bundle Nintendo Switch OLED Mario en approche?

Un site confirme qu'un pack comprenant une Nintendo Switch OLED blanche, un code pour le jeu Super Mario Bros Wonder et un accès de 3 mois à Nintendo Switch Online est en préparation chez Nintendo, pour booster les ventes de Switch à l'occasion de ce qui pourrait bien être, cette fois pour de vrai, son dernier Noël !Cela fait maintenant 7 ans et demi que la Nintendo Switch squatte les rayons de nos magasins préférés. Si Nintendo s'est fait plus timide au sujet des bundles Switch qu'avec sa grande sœur la Wii U, nous attendons tout de même la remarquable Nintendo Switch Lite Zelda Echoes of the Wisdom qui sort ce mois-ci. Nintendo doit en effet écouler ses stocks de Nintendo Switch et aujourd'hui c'est au tour de la version OLED sortie en octobre 2021 que nous allons nous attarder.Un bundle Nintendo Switch OLED Super Mario Bros Wonder serait donc en approche. Et cocorico, la rumeur vient d'un site français, qui plus est lyonnais, spécialisé dans les deals, a débusqué un nouveau bundle qu'il dévoile dans cet article de son magazine . Selon Dealabs, le bundle sera annoncé entre le 23 septembre et le 4 octobre, ce qui est en effet une période propice aux annonces de packs de la part de Nintendo à l'approche de Noël.Super Mario Bros Wonder est un réel carton depuis sa sortie fin 2023. En effet, notre adorable moustachu a fait un come-back fracassant dans le jeu de plateforme 2D et a été encensé par la critique et notamment puissance Nintendo qui lui a attribué le graal : un 20/20 !! Quel serait donc le meilleur jeu pour accompagner les derniers stocks de la Nintendo Switch OLED?Les premières rumeurs annoncent un pack contenant la console arborant son sublime écran, un code de téléchargement du jeu ainsi que trois mois d'abonnement au Nintendo Switch Online. Malheureusement, Nintendo persiste à proposer des jeux dématérialisés dans ses bundles, comme ce fut le cas avec le bundle incluant Mario Kart 8 Deluxe.Le pack serait proposé avec la version blanche de la Nintendo Switch OLED et commercialisée en Europe au prix de 349 euros. A l'heure ou nous écrivons, la rumeur prévoit une sortie entre fin septembre et début octobre 2024.Alors serez vous tenté par ce pack Super Mario Bros Wonder OLED ou allez vous craquez sur la version Lite avec le nouveau Zelda Echoes of the Wisdom? Si vous hésitez encore, alors contactez votre banquier ou attendez le Père Noel et prenez les deux modèles !Source : Dealabs.com