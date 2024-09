Microids annonce Astérix Maxi Collection – Platinum Edition : 6 jeux et une figurine exclusive dans une compilation collector

Astérix et Obélix – Baffez-les Tous ! : Parcourez les environnements emblématiques de la saga et affrontez une horde d’ennemis. Astérix et Obélix – Baffez-les Tous ! 2 : Le deuxième opus propose plus d’ennemis, de boss, ainsi que de nombreuses améliorations de gameplay. Astérix & Obélix – XXL Romastered : Sauvez les villageois capturés par les Romains en parcourant la Normandie, l’Égypte, et même Rome. Astérix & Obélix – XXL 2 : Découvrez la disparition mystérieuse de Panoramix et partez en mission pour percer le secret derrière sa trahison. Astérix & Obélix – XXL 3 : Une nouvelle aventure avec un mystérieux Menhir à la clé ! Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie : Parcourez six mondes en utilisant les objets autour de vous pour débloquer des passages et envoyer valser des Romains !

Pour célébrer les 65 ans du célèbre Gaulois, Microids dévoile la compilation Astérix Maxi Collection – Platinum Edition, une édition collector qui ravira les fans d'Astérix et Obélix.Disponible à partir du 31 octobre 2024 sur Nintendo Switch et PS5, cette édition spéciale réunit six des plus emblématiques jeux vidéo basés sur l'univers de la célèbre bande dessinée, accompagnée d'une figurine exclusive d'Obélix et Idéfix.Cette figurine, en édition limitée, montre Obélix, fier comme jamais, portant une pile de casques romains avec son fidèle compagnon Idéfix à ses côtés. Cette figurine de 20.5 cm est un must-have pour tout collectionneur ou amateur de la saga. C'est du moins ce que tente de nous convaincre le communiqué de presse annonçant la sortie de cette édition collector Astérix anniversaire.La compilation propose aux joueurs de revivre toute l'action et l'humour des bandes dessinées d'Astérix, à travers des jeux aux styles variés mêlant action, aventure et beat'em up. De la Gaule à Rome en passant par l'Hibernie, les joueurs affronteront des légionnaires, pirates, brigands et bien d'autres ennemis emblématiques.Voici les six jeux inclus dans la Platinum Edition :Si vous n'avez manqué aucun jeu Astérix et Obélix sur Nintendo Switch jusqu'ici, alors cette compilation aura un petit air de déjà vu puisque tous les titres sont déjà sortis ces dernières années sur Switch :Avec plus de 65 ans d'histoire derrière lui, Astérix continue de séduire toutes les générations, et cette Maxi Collection est l'hommage parfait à l'œuvre de Goscinny et Uderzo. Avec cette compilation, on va donc pouvoir se replonger dans l'univers de nos Gaulois préférés dès ce 31 octobre 2024 !L'attrait principal de l'édition sera sa figurine collector puisque tous les jeux sont déjà disponibles sur Switch, que les passionnés des célèbres Gaulois seront certainement ravis d'ajouter à leurs collections.Reste à voir si le prix constaté du Collector en ce jour d'annonce est bien réel, car il nous semble excessif pour une figurine de 20 cm et aucun autre élément dans l'édition. Le produit est d'ores-et-déjà disponible en pré-commande, actuellement à 99.99€ sur Amazon.fr