Test d'Astérix & Obélix Baffez-les tous : une claque ?

C’est d’la baffe !

Ca va cogner, par Toutatis !

Difficile de passer à côté d’Astérix en cette fin d’année 2021. Les amateurs de BD verront partout Astérix et le Griffon, tandis que les fans de jeux vidéo ne rateront pas Astérix et Obélix : Baffez-les tous, en tête des gondoles des rayons vidéoludiques. Après un troisième opus de la série XXL pas forcément bien reçu par les joueurs et la critique, il est temps de jouer sur la nostalgie, tant graphique qu’au niveau du gameplay.Ainsi, Astérix : Baffez-les tous change radicalement son fusil d’épaule en proposant un beat’em all 2D avec défilement horizontal. Une réussite ? Oui et non. Le titre joue principalement sur la nostalgie, une direction artistique si proche de la BD qu’on a l’impression d’être tombé dedans (un peu comme Obélix et la potion), mais un contenu qui se résume au vide d’un camp romain après le passage de nos gaulois préférés.Prenons les choses dans l’ordre. Au programme du jeu, on retrouve donc une succession de niveaux, une cinquantaine pour être précis, avec une histoire, issue des bandes dessinées. Notre joyeux duo va devoir casser du romain dans leur forêt préférée, puis sur le bateau les conduisant en Angleterre, puis directement en terre saxonne. Et ainsi de suite.La direction artistique est particulièrement magnifique : animée à l’ancienne, sprite par sprite, avec un souci du détail flagrant, on a vraiment l’impression de se retrouver dans la BD. Cependant, vous allez rapidement vous rendre compte de la pauvreté réelle des décors. En effet, ceux-ci sont rapidement… toujours les mêmes.Les variations sont mineures et il ne sera pas rare d’avoir l’impression de refaire une énième fois le même niveau. C’est dommage. À cela s’ajoute un gros côté nostalgique pour les amateurs de beat’em all avec le clignotement des ennemis vaincus avant qu’ils ne disparaissent. On ressent vraiment ce côté à l’ancienne dans la réalisation du jeu, et ce, tout du long de votre aventure.Le gameplay est d’une grande simplicité : trois coups différents, la possibilité d’agripper un ennemi et de le faire tournoyer dans les airs (si vous contrôler Astérix) ou encore frapper avec au sol de droite et de gauche (si vous jouez Obélix). Ce sont là les comportements emblématiques de nos deux Gaulois dans les BD et les dessins animés.La navigation est relativement aisée aussi : droite et gauche, impossible d’avancer tant que des ennemis sont à l’écran, réduisant votre marge de manœuvre, puis le fameux « GO ! » à droite de l’écran lorsque l’accès est enfin libre. Des mécaniques de jeux usuels dans ce genre de jeu, mais encore une fois, qui évoque pour les plus anciens des titres emblématiques du genre.Ainsi, les vagues d’ennemis vont et viennent, toujours de la même façon et toujours les mêmes. Tout comme les décors s'enchaînent et se ressemblent, les ennemis, c’est pareil. Leur stock est illimité mais leurs visuels le sont, eux. Pirates et autres romains possèdent quelques variations (vous indiquant à quel type d’attaque vous attendre) mais c’est tout.Rapidement répétitif malgré près de 50 niveaux, cet Astérix et Obélix : Baffez-les tous ! devient rapidement un éternel recommencement. Dommage, encore une fois, d’autant que l’intrigue était soignée, avec énormément de lignes de dialogues qui donnent corps à l’univers et à nos deux gaulois préférés.