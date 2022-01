Space invaders, un des piliers historiques du jeux vidéo revient sur Switch

Revivez une franchise historique des jeux vidéo

Une collection rétro réussie ?

La franchise Space Invaders est apparue sur arcade en 1978 en deux versions : noir et blanc ou couleur. Même si ces deux premiers opus sont très anciens, ils restent connus par de nombreux joueurs. Le gameplay était révolutionnaire pour l’époque. Le joueur doit manier un vaisseau de droite à gauche et tirer sur des aliens venant attaquer la Terre.Les deux premiers jeux de la collection sont donc presque identiques à l’exception de l’apparence. Ce n’est qu’à partir de l’opus Lunar Rescue (1979) où le gameplay et les graphismes évoluent réellement. Les jeux progressent peu à peu et il est alors possible de voir la progression des graphismes, gameplay et rythme des titres au fil des années. Cela donnerait presque l’impression de visiter un mini-musée interactif sur les jeux d’arcades des années 1980 à l’an 2000.Malgré toute la nostalgie et le voyage dans le passé, cette collection présente des défauts majeurs quand on prend en compte les standards actuels. Les jeux deviennent rapidement répétitifs après quelques heures. Enfin les similitudes et répétitions entre les différents jeux ne permettent malheureusement pas à raviver l’envie de recommencer une partie comme Tetris 99 le fait avec brio.Le portage des différents Space Invaders est très réussi et mis en valeur par la Nintendo Switch. Les contrôles sont identiques entre tous les opus. Les déplacements uniquement de droite à gauche rendent la prise en main extrêmement rapide tout en exigeant des déplacements et tirs précis.Le tout rend le gameplay très agréable, sans aucun input lag et relativement intuitif. Cela est vrai pour 99% du jeu à l’exception des écrans « insert coin to continue » qui sont très peu accessible pour toutes les personnes qui n’ont jamais joué sur une borne d’arcade.L’intégration de tableaux de scores en local et en ligne permettent de donner une raison de persévérer pour aller toujours un peu plus loin. Et il y a vraiment peu de sentiments aussi valorisant que de battre un boss surpuissant ou en établissant un nouveau « HI-SCORE ». De plus, tous les jeux ont une option multijoueur mais seulement le dernier l’intègre réellement. Les 9 autres sont en tour par tour où le joueur 1 joue jusqu’à perdre puis laisse place au joueur 2.Cette collection de jeu « Space Invaders » propose des titres tous à la fois similaires mais aussi totalement uniques par leur graphisme ou de leur particularité de gameplay. Le portage permet aussi de faire pivoter l’écran pour le remplir lors des parties en mode nomade (pour les jeux d’arcade avec un aspect vertical). Enfin même si tous les titres ne sont pas tous entièrement traduits, il n’y a quasiment aucun texte à lire et cela ne devrait pas poser de problèmes après la première prise en main des contrôles.