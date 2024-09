Consoles Museum : l'encyclopédie ultime des consoles de jeux vidéo bientôt disponible

Une encyclopédie visuelle avec plus de 4000 photos en couleur, idéale pour replonger dans l'univers des consoles qui ont marqué l'histoire.

Un nouveau livre peut-être incontournable pour les amateurs de jeux vidéo est disponible en précommande chez Omaké Books : Consoles Museum, la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo. Cet ouvrage monumental de par ses 320 pages et 1500 consoles présentées, écrit par l'historien du jeu vidéo Florent Gorges, rassemble plus de 50 ans d'histoire des consoles, de 1972 à 2024, en un seul volume richement illustré de plus de 4000 photos.Avec plus de 320 pages et plus de 1500 consoles référencées, cet ouvrage se présente comme le guide ultime pour tout collectionneur ou passionné de jeux vidéo. De la mythique Atari 2600 à la NES de Nintendo, en passant par la Master System, la Game Boy et la PlayStation, Consoles Museum retrace l'évolution des consoles et présente même des modèles rares et inédits.Parmi les points forts du livre, on retrouve :Florent Gorges, auteur reconnu et apprécié dans le domaine du jeu vidéo, a déjà signé plusieurs ouvrages dans sa longue carrière, dont l'immanquable série Histoire de Nintendo (pour l'instant en 4 volumes) et Génération Zelda.Avec Consoles Museum, il propose une encyclopédie complète et détaillée, remplie d’anecdotes et d’informations parfois inédites sur chaque machine. On a vraiment hâte de pouvoir découvrir de nouveaux détails croustillants sur ces consoles qui ont accompagné nos vies depuis 1972 !Disponible en précommande au prix de 35 €, Consoles Museum sortira officiellement le 7 novembre 2024. Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir le guide le plus complet jamais publié sur les consoles de jeux vidéo !Rendez-vous ici pour précommander l'ouvrage , si cela vous intéresse !