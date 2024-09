EA SPORTS FC 25 : Le football virtuel le plus authentique débarque aussi sur Nintendo Switch

EA SPORTS renforce son ambition d'offrir une expérience de football sans égale grâce à des partenariats exclusifs avec des clubs légendaires comme l'AS Roma, le SSC Napoli et plusieurs grands noms du football mondial. Ces accords permettent d'inclure des équipes masculines et féminines, avec pour la première fois une intégration des clubs féminins dans le mode Carrière, une avancée notable pour la parité dans le jeu.Côté championnats, les joueurs pourront retrouver les compétitions les plus prestigieuses, comme la Ligue 1 McDonald's, la Premier League ou encore la CONMEBOL Libertadores, accompagnées d'ajouts incontournables comme l’UEFA Champions League et ses nouvelles configurations de tournois. Le jeu inclut plus de 700 clubs officiels répartis dans 30 ligues, avec des stades emblématiques tels que le Stade Bollaert-Delelis et l'Orange Vélodrome pour garantir une immersion totale.Par ailleurs, FC 25 marque une révolution technique avec l’introduction de la technologie FC IQ, un moteur repensé qui promet des tactiques plus poussées et des mouvements des joueurs encore plus fidèles à la réalité. La reconnaissance des rôles individuels des joueurs et une intelligence artificielle retravaillée permettent de vivre chaque match avec une précision inédite, rendant l'expérience de jeu encore plus captivante sur Nintendo Switch.Enfin, des légendes historiques du football masculin et féminin rejoignent la grande famille des Héros et Icônes d'Ultimate Team, avec notamment des figures comme Gareth Bale, Lilian Thuram, ou encore la célèbre Aya Miyama. Ces ajouts renforcent la profondeur du mode Ultimate Team, toujours plus populaire.Allez vous acheter l’édition 2025 de EA Sports FC ? OU préférerez-vous l’acheter sur une console plus puissante afin de bénéficier de meilleurs graphismes grâce au moteur 3D développé par EA ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse