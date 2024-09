Soyez prêts : le Grand Festival de Splatoon 3 débute le 13 septembre avec 72h de musique non-stop

Splatoon 3 - Three Wishes (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Splatoon 3 - Équipement des nouveaux amiibo Calamazones (Nintendo Switch)

Splatoon 3 - Équipement des nouveaux amiibo Tenta-Cool (Nintendo Switch)

Le Grand Festival de Splatoon 3 , l'événement le plus attendu par les fans du jeu de tir haut en couleur de Nintendo, approche à grands pas ! Prévu du 13 septembre à 2h CEST au 16 septembre à 1h59 CEST, ce festival proposera pas moins de 72 heures de performances musicales et d’activités intenses.Les joueurs devront choisir leur camp en répondant à la question clé du festival : « Qu’est-ce qui vous importe le plus : le passé, le présent ou le futur ? ».Côté musical, les joueurs auront droit à un véritable concert virtuel avec les performances des trois groupes iconiques de l’univers Splatoon : les Tridenfer, les Calamazones et les Tenta-Cool. Pendant la première moitié du festival, chaque groupe jouera sur sa propre scène, tandis que dans la seconde partie, ils uniront leurs talents pour interpréter leur dernier single, Three Wishes.Les participants pourront utiliser des emotes exclusives pour interagir en direct lors des concerts.Les matchs tricolores en 4v2v2 seront disponibles dès le début du festival. Pendant les premières 48 heures, les joueurs pourront profiter de tous les anciens stages de la Guerre tricolore, y compris le célèbre Canyon aux colonnes, autrefois exclusif au festival The Legend of Zelda. Pour les dernières 24 heures, un nouveau stage exclusif, la Clabousse Arena, fera son apparition avec des récompenses spéciales pour ceux qui parviendront à obtenir l'Ultra Signal.En amont du Grand Festival, préparez-vous pour un événement Big Run du 7 au 9 septembre, où les Salmonoïdes envahiront également la Clabousse Arena. Si la communauté mondiale parvient à collecter 700 millions d'œufs dorés, tous les participants recevront des récompenses en écailles de poisson, incitant ainsi les joueurs à se mobiliser en masse.De plus, en souvenir du Grand Festival, les joueurs qui atteindront le rang de « Fan » ou supérieur pourront prendre des photos avec les trois groupes musicaux de Splatoon 3 sur la scène de la Palourde géante. Les détenteurs du pass d’extension bénéficieront de poses exclusives des Calamazones et des Tenta-Cool.De nouvelles poses seront également déverrouillées pour ceux qui décrocheront un titre supérieur à « Fan ».Enfin, pour compléter l’expérience, deux nouvelles séries de figurines amiibo des Calamazones et des Tenta-Cool sont disponibles dès aujourd’hui. En plus de leur propre équipement spécial, elles permettent également de prendre des photos avec les membres du groupe en scannant les amiibo dans le jeu.Le Grand Festival et l'événement Big Run promettent de grandes émotions pour tous les amateurs de Splatoon 3. Préparez vos manettes et vos emotes pour ce week-end de folie !A lire aussi : les notes de la version 9.0.0 de Splatoon 3 Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous à ce super programme concocté par Nintendo, ou sur notre serveur Discord . Mais trêve de bavardages : entraînez-vous en amont de ce Grand festival qui s'annonce grandiose, pour briller lors des matches du 13 au 16 septembre prochain !Source : Communiqué de presse