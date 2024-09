Une version physique pour Star Wars : Bounty Hunter sur Switch

Sorti à l’origine en 2002 sur PS2 puis en 2003 sur Gamecube, Star Wars : Bounty Hunter a refait surface le 1er août dernier avec une sortie conjointe sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Disponible jusqu’à présent uniquement en dématérialisé, le remaster va avoir droit à une version physique grâce à Limited Run Games. Les précommandes ont lieu du 6 septembre (demain) au 6 octobre. Pour précommander, c’est par ici que ça se passe Trois versions différentes sont à la vente : l'édition Standard, l'édition Premium et l'édition Master. L'édition Premium comprend le jeu, une pièce commémorative, un pin's en émail Jango Fett, un steelbook, un poster réversible 12’’ x 18’’, une boîte en aluminium de qualité supérieure et un certificat d'authenticité numéroté. L'édition Master contient quant à elle tout ce que nous venons de mentionner, plus des lithographies, un journal de suivi du chasseur de prime (Jango Fett en l’occurrence) avec une feuille d'autocollants, un guide de stratégie à couverture rigide et un crâne de Mythosaure en métal.Dans ce jeu d'action-aventure classique à la troisième personne, vous incarnerez Jango Fett, chasseur de prime iconique de la première trilogie Star Wars, engagé pour capturer un Jedi Noir « dérangé ». Ce remaster très feignant (il faut dire les termes, on dirait graphiquement un jeu PS2 avec un lissage HD très léger), vous permettra de découvrir le lore du chasseur de primes avant les événements de Star Wars : Episode II - L'Attaque des Clones.Source : Nintendo Everything