[Rumeur] La prochaine Switch pourrait être rétrocompatible avec les jeux de la console actuelle

La question brûlante qui agite la communauté Nintendo est de savoir si la prochaine console, successeur de la Switch, sera rétrocompatible avec les jeux de l’actuelle génération. Une nouvelle rumeur venant de l’insider « Nate the Hate » affirme que cette rétrocompatibilité serait bel et bien au programme. Cette information relayée par VGC s’ajoute à d'autres affirmations similaires faites plus tôt dans l'année, notamment par Mobapad, un fabricant de périphériques dont nous avions parlé ici Nintendo n’a évidemment pas encore confirmé ces rumeurs, mais le fait qu'ils désignent déjà la prochaine console comme un « successeur de la Switch » laisse entendre une certaine continuité avec le matériel actuel. Ceci étant dit, ce serait vrai de n’importe quelle console suivant la Switch, rétro compatible ou non.Cette rétrocompatibilité pourrait donc être une réponse à la demande croissante des joueurs de pouvoir conserver leurs bibliothèques de jeux, et d’offrir à la console une librairie de plusieurs milliers de titres immédiatement accessibles : nombreux sont ceux qui ont un backlog de jeux à faire ou à finir considérable, cette nouvelle serait donc réjouissante à défaut de nous immerger déjà dans les graphismes permis par une console de 2025 !Cette rumeur, qui est pour nous un secret de Polichinelle dans la mesure où tous les choix de Nintendo vont dans le sens d’une telle rétro compatibilité depuis des mois voire des années si on remonte jusqu’à la switch Pro, suit celle concernant les investissements massifs consentis par Hosiden dont nous parlions hier : ce partenaire industriel a investi 2 milliards de yens dans ses infrastructures pour son principal client dans le divertissement, Nintendo - sans toutefois le nommer !En outre, Nintendo a déjà annoncé vouloir faciliter le transfert des comptes et des systèmes vers la prochaine génération de consoles. De ce fait, la rétrocompatibilité s’inscrirait dans une logique cohérente pour permettre aux joueurs de continuer à profiter de leurs jeux sans interruption.Que pensez-vous de ces rumeurs de rétrocompatibilité ? Une bonne nouvelle pour nous tous, possesseurs actuels de la Switch ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : VGC