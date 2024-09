[Rumeur] Hosiden, partenaire de Nintendo, augmente fort ses investissements : la prochaine génération de Switch est-elle en vue ?

No-one seems to have noticed the Nintendo assembler- Hosiden is spending ¥2bn on production equipment and ¥1bn on automation in FY3/25 for its major customer in amusement (Nintendo). I still expect Sept news and March 2025 release for next device. pic.twitter.com/APGEGGSyS8 — David Gibson (@gibbogame) September 4, 2024

Les spéculations autour du successeur de la Nintendo Switch ne cessent de s’intensifier, et cette fois, elles pourraient bien avoir trouvé un nouvel indice. Nintendo travaille depuis des années sur son prochain matériel, et même si nous attendons toujours l’annonce officielle, des éléments récents laissent penser que l’événement approche à grands pas.Hosiden, une société japonaise spécialisée dans les composants électroniques, a déjà collaboré avec Nintendo pour la fabrication de ses consoles. Ce partenariat pourrait bien se poursuivre avec le prochain hardware de la firme de Kyoto. Hosiden, qui fournit des éléments comme des connecteurs, des panneaux tactiles capacitifs et des modules Bluetooth, a récemment vu une augmentation significative de ses dépenses.David Gibson, analyste senior chez MST Financial, a souligné une hausse importante des investissements de Hosiden, qu'il exprime dans un message posté sur X :Dans son tweet, pour l’exercice fiscal FY3/25, on constate que la société prévoit de dépenser 2 milliards de yens en équipements de production et 1 milliard de yens pour l’automatisation, spécifiquement pour l’un de ses plus grands clients dans le domaine du "jeu". Si Nintendo n’est pas explicitement nommé, il est difficile d’imaginer qu’il s’agisse d’une autre entreprise, compte tenu de leur collaboration historique.Cette annonce ne fait que renforcer les spéculations sur un possible dévoilement du successeur de la Switch dès ce mois-ci , avec une sortie potentielle courant 2025. Les commentaires de Gibson vont dans le même sens que d’autres experts du secteur, qui prévoient également une annonce imminente, ce dont nous avons parlé dans notre actualité de fin de journée.Les signaux de fumée sont nombreux, la clameur de la rumeur se fait plus pressante. On prend encore tout indice avec les pincettes de rigueur, mais la perspective de bientôt découvrir une nouvelle console Nintendo ne peut que nous réjouir : vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou nous rejoindre sur serveur Discord Source : GoNintendo