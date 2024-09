Super Mario Party Jamboree dévoile le mode Minigame Bay dans une nouvelle vidéo

Super Mario Party Jamboree - New Trailer (Minigame Bay) Retrouvez la vidéo sur YouTube

La sortie de Super Mario Party Jamboree approche à grands pas, et pour nous faire patienter, Nintendo a dévoilé une toute nouvelle vidéo centrée sur l’un des modes phares du jeu : Minigame Bay. Prévu pour le 17 octobre sur Nintendo Switch, Super Mario Party Jamboree promet d’être le plus grand Mario Party jamais sorti, avec plus de 110 mini-jeux à découvrir.Dans cette nouvelle séquence compilée par Perfectly Nintendo, on a un aperçu des différents types de mini-jeux présents dans le mode Minigame Bay. Bien que la vidéo se concentre principalement sur les mini-jeux eux-mêmes, elle donne également un aperçu des cinq parcours proposés dans ce mode. Chaque parcours offre une manière différente de jouer et de s’amuser avec les mini-jeux.Voici les différents parcours disponibles dans Minigame Bay :- Daily Trial : Chaque jour, affrontez une sélection de trois mini-jeux, qui change quotidiennement.- Tag Match : En équipe de deux, participez à des combats 2 contre 2.- Survival : Affrontez d'autres joueurs en ligne pour un défi basé sur vos compétences.- Challenge Minigame Battle : Affrontez une série de mini-jeux, et celui qui aura le plus de pièces à la fin sera couronné vainqueur.- Free Play : Aucun règlement spécial. Choisissez parmi plus de 110 mini-jeux et faites la fête comme bon vous semble !Cette diversité dans les parcours permettra de forcément trouver son mode préféré parmi tous ceux proposés. Avec cette nouvelle vidéo, Nintendo nous donne vraiment l’eau à la bouche pour ce qui s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de Mario Party.Pour plus de détails sur le nombre de joueurs possible en ligne et hors ligne pour chaque mode, n’hésitez pas à consulter la vidéo ci-dessus. Super Mario Party Jamboree sortira le 17 octobre prochain, alors préparez-vous pour de grandes soirées de folie entre amis !Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . Et si l'actu de Super Mario Jamboree vous intéresse, ne manquez pas cette nouvelle au sujet de la disponibilité de Pauline parmi les personnages jouables Source : Perfectly Nintendo