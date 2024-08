Pauline débarque dans Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree - Pauline rejoint la fête ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Encore huit longues et interminables semaines avant la sortie du dernier opus de Super Mario Party sur Nintendo Switch.En effet, depuis l’annonce au cours du Nintendo direct du mois de juin 2024 , nous étions toujours sans nouvelles de la troisième pièce du puzzle Super Mario party intitulée Super Mario Party Jamboree.Ce matin même, le compte de Nintendo France vient de publier une vidéo annonçant un nouveau challenger pour le moins inattendu en la personne de Pauline !C’est la toute première fois que Pauline sera jouable dans un Super Mario party.Pour rappel, Pauline fut la première victime de l’abominable Donkey Kong en 1981, à l’époque ou Mario s’appelait encore JumpMan et les consoles Nintendo étaient des bornes d’arcade.Des décennies plus tard, elle fit un remarquable comeback dans Super Mario Odyssey en 2017 en tant que Maire de l’inoubliable ville New Donk City. Pauline effectuera un deuxième mandat comme Maire de New York dans le film Super Mario Bros. Petit à petit, elle s’immisce dans de nombreuses licences Mario sur Nintendo Switch comme Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces ou encore pour celles et ceux qui l’auraient oublié Mario Stricker : Battle League Football.Il est donc finalement logique de la retrouver dans Super Mario Party Jamboree, qui débarque le 18 octobre prochain. Alors échauffez vos poignets et préparez vos stocks de Joy-Cons, c’est...