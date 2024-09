[Rumeur] Switch 2 : les rumeurs d’une annonce imminente enflamment la toile

With industry whispers around ‘something’ Switch 2-related happening this month. I thought I’d remind everyone of the official list of the greatest games consoles of all time.



Nous y sommes : les « murmures de l'industrie » sur la Switch 2 se font entendre à nouveau, et cette fois, certains insiders semblent y croire dur comme fer ! De là à dire que cela commence à sentir bon l'annonce imminente officielle, ce serait encore beaucoup ! Comme d’habitude avec Nintendo, il vaut mieux ne pas trop s'emballer mais avouons-le, en ce milieu de semaine, la hype est là.Tout a commencé par un tweet de Chris Dring de Gameindustry.biz, qui a déclaré avec un petit clin d'œil que des « murmures de l'industrie » parlaient de quelque chose « au sujet de la Switch 2 » ce mois-ci. Si on lit entre les lignes, ça sent le teasing à plein nez.Mais ce n'est pas tout ! Andy Robinson de VGC a renchéri en disant que plusieurs journalistes avaient entendu la même chose. Il précise aussi dans la foulée qu'il ne mettrait pas sa maison en jeu là-dessus (et on le comprend), mais ces bruits de couloir semblent tout de même s’amplifier.David Gibson, un analyste chez MST Financial, est aussi entré dans la danse, suggérant que si annonce il y a, elle devrait éviter de tomber en même temps que le Tokyo Game Show, prévu du 26 au 29 septembre 2024. Nintendo n’est pas vraiment du genre à partager la scène, et avec des rumeurs d’un PS5 Pro aussi en approche, tout porte à croire qu’ils voudront leur propre moment de gloire avant cela.Dans les faits, vouloir profiter de l'attention que prodigue un salon comme le TGS n'est peut-être pas si absurde : on pourrait imaginer une présentation de la console sous couvert d'embargo média quelque part à Tokyo pendant le TGS, pour une révélation mondiale à une heure précise fin septembre ou début octobre. La maitrise du calendrier est un art dans lequel Nintendo excelle.Bref, les spéculations fusent de partout. Sur des forums comme Famiboards, la communauté semble convaincue que c’est ce mois-ci que tout va se jouer. Mais restons prudents : avec Nintendo, c'est toujours le flou jusqu'à la dernière minute. La firme adore nous laisser dans l'attente, mais peut-être que cette fois, on n'aura pas besoin de patienter trop longtemps, même si nous ne sommes que le 4 septembre !A lire aussi : Tout sur le Tegra T239 de la Switch 2 Et vous, vous y croyez à cette annonce imminente de la Switch 2 en septembre ? Nintendo va-t-il enfin lever le voile sur sa future console ? Réagissez en commentaire ci-dessous, ou rejoignez-nous sur Discord pour en discuter avec la communauté, notre salon #Rumeurs-Leaks ne laisse absolument rien passer de ce qui se dit au sujet de la prochaine génération de console Nintendo.Sources : NintendoLife et MyNintendoNews