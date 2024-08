Splatoon 3 passe en version 9.0.0 à l'approche du Grand Festival

Changements apportés aux Splatfests

Les joueurs qui obtiennent un titre de souverain Splatfest ou plus peuvent monter sur le char Splatfest et prendre des photos avec les alliés avec lesquels ils ont gagné la dernière bataille Splatfest (Open) ou la dernière bataille Splatfest (Pro).

Les joueurs peuvent désormais choisir des poses supplémentaires depuis le flotteur Splatfest après avoir obtenu un titre Splatfest de souverain +1 ou plus.

Possibilité de choisir une pose de coupe profonde sur le flotteur de Splatfest.

Les joueurs qui ont téléchargé le Pass d'extension peuvent sélectionner les poses Squid Sisters et Off the Hook au sommet du flotteur Splatfest.

Correction d'un problème qui faisait que parfois, lorsque les joueurs posaient un Fizzbang sur le sol à l'intérieur d'un Big Bubbler, le Fizzbang ne se lançait pas correctement.

Correction d'un problème : parfois, la bande indiquant l'équipe Splatfest qui s'affiche au début des batailles continuait à s'afficher pendant la bataille.

Correction d'un problème dans l'allée de la queue d'ange en mode Guerre du gazon tricolore où certains terrains ne s'affichaient pas sur la carte du gazon.

Correction d'un problème dans l'Allée de la queue d'anguille en mode Guerre du gazon tricolore : le Zipcaster ne pouvait pas s'attacher à certains terrains situés près du centre de la scène.

Correction d'un problème dans Mahi-Mahi Resort où, bien que l'encre soit celle de la même équipe, la luminosité de l'encre apparaissait anormalement différente à certains endroits.

Correction d'un problème dans Crableg Capital en mode Tricolor Turf War où les parties de certaines pentes sur lesquelles les joueurs peuvent se tenir debout étaient légèrement plus grandes qu'elles n'apparaissaient.

Correction d'un problème dans Scorch Gorge en mode Turf War où, en utilisant Squid Roll, les joueurs pouvaient entrer dans la base de leur adversaire de manière non intentionnelle.

Correction d'un problème dans la gorge de scorpion en mode Blitz de palourdes où, en utilisant la roulade de calmar, les joueurs pouvaient entrer dans la base de leur adversaire de manière non intentionnelle.

Correction d'un problème dans les gorges de Scorch en mode Clam Blitz où certains points ne permettaient pas de nager bien qu'ils semblaient être encrés.

Correction d'un problème dans l'allée des Queues d'anguille en mode Faiseur de pluie : à certains endroits, le compte à rebours ne s'accélérait pas bien que l'on se trouve dans une zone sans Faiseur de pluie.

En essayant de faire un super saut au sommet de certains terrains rotatifs du Musée d'Alfonsino, les joueurs atterriront désormais au centre du niveau inférieur plutôt qu'au sommet du terrain.

Correction d'un problème dans le Musée d'Alfonsino en modes Guerre des pelouses et Zones d'éclats où, en attaquant les joueurs au sommet de certaines boîtes depuis le côté inférieur des boîtes, il était possible que les attaques passent à travers les boîtes et infligent des dégâts.

Correction d'un problème qui faisait que parfois, lors de l'utilisation du Zipcaster au Mahi-Mahi Resort, les joueurs se heurtaient à certains terrains.

Déplacement d'un lampadaire à l'Académie d'art de la tache d'encre pour résoudre un problème qui empêchait parfois le joueur de contrôler son personnage lorsqu'il essayait de faire un super saut près du lampadaire au bord de la scène.

Correction d'un problème dans Inkblot Art Academy où le Zipcaster pouvait s'attacher à certains endroits malgré l'absence apparente de terrain.

Correction d'un problème dans Inkblot Art Academy où parfois, lors de l'utilisation du Zipcaster sur certains terrains, le joueur s'accrochait au terrain après la fin de l'effet.

Correction d'un problème dans Inkblot Art Academy dans les modes Turf War et Splat Zones où, en utilisant Squid Roll, les joueurs pouvaient entrer dans la base de leur adversaire de manière involontaire.

Correction d'un problème dans le chantier naval de l'Esturgeon où, en utilisant la roulade de calmar, les joueurs pouvaient entrer dans la base de leur adversaire de manière non intentionnelle.

Correction d'un problème dans le chantier naval de l'Esturgeon où les joueurs pouvaient monter sur les lumières installées sur les murs.

Correction d'un problème dans le chantier naval de Sturgeon où, parfois, lors de l'utilisation du Zipcaster ou de l'Inkjet à certains endroits, le joueur s'accrochait au terrain après la fin de l'effet.

Correction d'un problème à Brinewater Springs où parfois, lors de l'utilisation du Zipcaster, les joueurs s'accrochaient à certains terrains.

Correction d'un problème à Brinewater Springs où la zone de certaines grilles sur lesquelles les joueurs pouvaient se tenir était légèrement plus petite qu'elle ne le paraissait.

Correction d'un problème dans Brinewater Springs en mode Faiseur de pluie : à certains endroits, le compte à rebours ne s'accélérait pas alors que le joueur se trouvait dans une zone sans faiseur de pluie.

Correction d'un problème dans Barnacle & Dime en mode Tour de contrôle où certains points permettaient de nager alors qu'ils semblaient ne pas être encrés.

Correction d'un problème dans Humpback Pump Track où parfois, lorsque la scène est affichée avant le début de la bataille, l'intérieur du terrain est affiché.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub où, en sautant d'un terrain en mouvement, les joueurs pouvaient entrer dans la base de leur adversaire de manière non intentionnelle.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub où parfois la caméra se plaçait dans certains terrains et le terrain obscurcissait l'écran.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub où les mouvements des terrains mobiles devenaient parfois instables.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub où parfois, lorsque le joueur plaçait une mine d'encre au bord d'un terrain en mouvement, la mine d'encre placée disparaissait ou explosait immédiatement.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub où parfois, lors de l'utilisation de Reefslider sur un terrain en mouvement, la direction du rail changeait considérablement si l'angle du terrain changeait.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub en mode Clam Blitz où il n'était parfois pas possible de ramasser les palourdes ou les palourdes électriques tombées près d'un terrain en mouvement.

Le 29 août 2024, Nintendo a diffusé la toute dernière mise à jour de Splatoon 3. A quelques deux semaines du Grand Festival qui mobilisera tous les fans du jeu pendant plusieurs jours, c'est une mise à jour très conséquente qui a été mise en ligne, avec des notes de version longues comme le bras.Les joueurs pro ou très réguliers de Splatoon 3 ont grand intérêt à lire les notes de mise à jour sur le site officiel de Nintendo, on ne va ici en faire qu'une synthèse plus que restreinte, en raison du nombre de bugs résolus ou de changements qu'on a pu y découvrir.Les changements apportés sont de 4 ordre :- amiibo : ajout du support des nouveaux amiibo de Mayo et Olie, de Perle et Marine.- Connectivité : amélioration du délai de réponse de l'ordre de 0.4/60 (en fonction du nombre de données transmises), pouvant aller jusqu'à 3.4 par 60e de seconde- Multijoueur : changements dans certaines armes, dans les Splatfests, Salmon Run et autres.Une autre mise à jour est attendue juste avant le Grand Festival, pour justement ajouter des données concernant cet événement qui s'annonce tout simplement incroyable !On vous traduit avec une solution automatique les notes de version qui nous semblent importantes ci-dessous :En outre, de nombreux bugs ont été corrigés dans le jeu, de plusieurs ordres et dans plusieurs modes : contrôles, multi, Salmon Run, Splatfests et divers. Voici les bugs corrigés en vue du prochain Splatfest :Et vous constaterez dans la liste des bugs corrigés en mode multi que les développeurs du jeu n'ont pas chômé :On va peut-être avoir un jeu à la qualité irréprochable d'ici les dernières mises à jour du jeu, en tout cas les fans de Splatoon 3 doivent être ravis de pouvoir bénéficier d'un tel suivi, d'un tel soin dans les correctifs apportés. On regrettera que Nintendo ne prenne pas le temps de traduire ses notes de version dans plusieurs langues, les joueurs francophones bénéficieraient à mieux comprendre les modifications apportées à quelles armes.Source : Nintendo