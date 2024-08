La frise chronologique de Zelda mise à jour : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom isolés des autres jeux de la saga

New Zelda timeline places Breath of the Wild & Tears of the Kingdom seperate from older games https://t.co/1V1sx2W908 pic.twitter.com/hDuj9xTfRk — Vooks (@vooksdotnet) August 31, 2024

Chronologie Zelda 2024



Lors du Nintendo Live 2024 à Sydney, un nouvel élément pour le moins significatif a été dévoilé concernant l'univers de The Legend of Zelda. Une image de la chronologie officielle des jeux Zelda est disponible sur un des espaces du salon, plaçant Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sur une ligne temporelle distincte, séparée des autres jeux de la série.Traditionnellement, la frise chronologique de la saga Zelda se divise en plusieurs branches, suivant des événements marquants où le Héros est soit victorieux ("Hero is triumphant"), soit vaincu ("Hero is defeated"). Cette complexité a toujours suscité de nombreux débats parmi les fans de la franchise.Cependant, l'apparition de cette nouvelle représentation, repérée par l'équipe de Vooks.net sur place, montre clairement que les deux jeux emblématiques de la Nintendo Switch occupent une place à part.Selon les premières observations, cette timeline actualisée ne semble pas encore reflétée sur le site officiel de Zelda. Il est donc possible que cette mise à jour soit encore sujette à des modifications. D'ailleurs, aucune mention n'a été faite concernant le nouveau titre, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.On peut aussi constater par ailleurs que la chronologie mise à jour montre également des changements dans l'ordre de certains jeux plus anciens, comme les jeux "Oracle of" et Link's Awakening, qui ont échangé leurs places... pour la seconde fois, ce qui semble a priori plus cohérent mais on laissera l'équipe de Puissance Zelda le confirmer dans ses colonnes !La chronologie des jeux Zelda semble poser question, même chez Nintendo, avec ces petits changements et le fait que les deux jeux Switch sont clairement séparés des autres jeux de la franchise. Que vous inspire cette nouvelle timeline ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Vooks