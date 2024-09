Nintendo of Europe : nouvel organigramme avec le départ de Stephan Bole

Au nom de toute l'entreprise, j'adresse mes sincères remerciements à Stephan Bole pour son leadership exceptionnel et les nombreuses années qu'il a consacrées à Nintendo. Je suis honoré de poursuivre l'objectif de Nintendo, qui est de mettre des sourires sur chaque visage, et je suis certain que cette équipe de direction et l'équipe européenne unie nous permettront de poursuivre l'héritage de notre entreprise, qui consiste à offrir des expériences uniques.

C'est un nom qui nous parle peu, mais que nous apprendrons désormais à reconnaître : Luciano Pereña devient le nouveau CEO de Nintendo of Europe. Chez Nintendo depuis 1994, il avait rejoint Nintendo of Europe en 2018 pour en devenir le Chief Financial Officer (directeur financier). Il occupera désormais la place de CEO et de Président de Nintendo of Europe.S'il devient CEO, c'est parce que Stephan Bole, autrefois directeur de Nintendo France, a décidé de quitter ses fonctions et de quitter NOE, après 35 ans de carrière notamment chez Nintendo. Stéphan était un des quelques Français qui avait réussi à trouver sa place dans l'état major de Nintendo. On garde un excellent souvenir de l'accueil que Stephan nous a réservé lors de nos rares rencontres, comme par exemple à l'IDEF 2011 pour parler de Nintendo 3DS. Stephan Bole avait succédé à Satoru Shibata en 2018.Une autre figure illustre de la direction de Nintendo of Europe n'est autre que Laurent Fischer, qui avait lui aussi longtemps été responsable marketing au sein de Nintendo France (qu'il avait rejoint en 1998), avant de partir à Francfort pour diriger le marketing de Nintendo of Europe de 2006 à 2015. Depuis 2018, il occupait la fonction de Chief marketing officer (directeur marketing). Il sera désormais Chief Operating Officer de NOE.Le troisième haut responsable de Nintendo est Tom Enoki, Senior Managing Director au Corporate Planning Office. C'est un petit jeune dans la bande puisqu'il n'est entré chez Nintendo qu'en 2022.Voici ce que a déclaré au sujet du départ de Stéphan Bole et de sa propre nomination au même poste :Parmi les autres mouvements internes annoncés cette semaine, Nintendo indique que Frank Rittinghaus a été nommé responsable marketing et communication de Nintendo of Europe.Ces changements vont dans le sens des modifications apportées ces derniers mois à l'organisation juridique de Nintendo of Europe : on se souvient que Nintendo avait annoncé en novembre 2022 regrouper ses équipes de France, Espagne et Benelux au sein de Nintendo of Europe.La nouvelle entité juridique, Nintendo of Europe SE, regroupe désormais tout le personnel des différents bureaux locaux, et les autres fonctions déjà gérées depuis le siège social de NOE en Allemagne, à Francfort. On retiendra que si l'on veut glaner des infos sur la prochaine génération de console, il nous faudra trouver une place auprès des messieurs Pereña, Fischer ou Enoki lors de prochains diners mondains.Nous ignorons quelle est la nouvelle direction prise par Stephan Bole après ses 35 ans de carrière, et nous lui souhaitons bon vent, tout en adressant nos félicitations à la nouvelle équipe de direction en place qui, dans les prochains mois, va vivre une période peu ordinaire !Source : communiqué de presse Nintendo UK