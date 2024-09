Le développeur des Mario Party, le studio NDcube, devient Nintendo Cube

Le studio NDcube, bien connu pour son travail sur la série Mario Party, a récemment affiché un changement majeur : il adopte désormais le nom de Nintendo Cube. Ce changement a été révélé par une simple déclaration sur le site officiel du studio, sans détails supplémentaires sur les raisons derrière cette décision.Fondé en 2000 par Nintendo et Dentsu, NDcube a vu Nintendo prendre la majorité des parts, atteignant 78 % en 2010 avant d'acquérir la totalité des actions, devenant de fait une filiale à part entière au sein du groupe Nintendo. Le site officiel du studio a donc lui aussi naturellement changé pour devenir https://www.nintendo-cube.co.jp/ Depuis, le studio a principalement été associé au développement des jeux Mario Party, y compris le très attendu Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch prévu le 18 octobre prochain. En plus de cette franchise phare, NDcube a également contribué à d'autres titres comme Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, F-Zero: Maximum Velocity, et Wii Party.Pour la petite histoire, on se rappellera qu'Hudson Soft, le développeur original des jeux Mario Party, a été absorbé par Konami il y a plus de dix ans. Ce changement a conduit de nombreux employés d'Hudson à rejoindre NDcube, dont Shuichiro Nishiya, le directeur de nombreux jeux Mario Party, qui est aujourd'hui président de Nintendo Cube.Le changement de nom de NDcube en Nintendo Cube semble être une étape logique dans l'évolution du studio, et on se demande bien pourquoi ce changement de nom n'avait pas été fait plus tôt, dans la lignée de Nintendo Pictures par exemple après le rachat du studio Dynamo Pictures le 14 juillet 2022.Cette nouvelle appellation pourrait donc refléter un effort de Nintendo pour mieux aligner le nom du studio avec sa filiation ou pour uniformiser les noms de ses studios internes. Cette décision arrive à un moment où la série Mario Party revient sur le devant de la scène, notamment avec les récents succès de Mario Party Superstars et les attentes autour de Super Mario Party Jamboree.Alors, que pensez-vous de cette nouvelle identité pour le studio ? Est-ce que ce changement de nom vous enthousiasme ou préfériez-vous l'ancien nom ? Faites-nous part de vos impressions en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything