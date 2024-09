Atelier Yumia: L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

[FR] Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée - Première bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Koei Tecmo Europe et Gust viennent de dévoiler leur nouveau JRPG, Atelier Yumia: L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Ce nouvel opus de la série Atelier, prévu pour le 21 mars 2025, s'annonce déjà comme une aventure magique et immersive. Lors du Nintendo Direct de la semaine dernière , on avait déjà pu découvrir quelques images du titre, mais Un premier trailer a été diffusé, offrant un aperçu de l'histoire, des personnages et du gameplay que nous proposera ce JRPG. Cette bande-annonce est pour nous l'occasion de plonger dans l'univers d'Yumia et ses compagnons, à la recherche de la vérité derrière la chute de l'Empire Aladissien.Dans un monde où l'alchimie est devenue taboue, Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste, se lance dans une quête pour comprendre les événements qui ont conduit à la destruction de cet ancien empire prospère. Accompagnée d'une équipe diversifiée, composée entre autres de Viktor et Isla von Duerer, Yumia devra explorer un continent en ruines, découvrir des secrets enfouis et affronter les fantômes du passé. Chaque pas de cette aventure dévoilera un peu plus la vérité, enfouie dans les souvenirs d'une histoire presque oubliée.Le gameplay de Atelier Yumia proposera une exploration libre dans un vaste monde ouvert, composé de différents biomes à traverser. Les joueurs pourront utiliser une large gamme d'objets et de matériaux pour la synthèse et la fabrication, y compris un nouveau système de « synthèse simple » qui permet de créer des objets à la volée, sans repasser par l'atelier. De plus, une fonctionnalité inédite dans la série permettra aux joueurs de créer, aménager et décorer leur propre atelier, offrant ainsi une nouvelle dimension à l'expérience de jeu.L'esthétique du jeu a été confiée à l'artiste Benitama, dont le style unique, mêlant références à l'art classique et nuances monochromes, donne au jeu une identité visuelle forte et évocatrice. Ce nouvel univers visuel promet de captiver les joueurs tout en apportant une fraîcheur bienvenue à la série.Atelier Yumia: L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox One. Les dialogues seront en japonais, avec des sous-titres en français, anglais, allemand et espagnol.Lors de sa présentation, la semaine dernière, on en parlait comme d'un JRPG très classique. Ces nouvelles informations sont-elles de nature à vous donner envie de craquer, le 21 mars 2025, pour ce titre ?