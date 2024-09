Le Level-5 Vision 2024 prévu pour le 24 septembre

「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」を、2024年9月24日(火)21:00より、YouTubeにて配信いたします。



Ca y est ! Plus d’un an après son dernier gros temps de parole et un silence quasi assourdissant concernant ses prochaines productions, Level-5 a enfin levé le voile sur son prochain « Vision », symboliquement appelé « To The World's Children ». Ce dernier sera diffusé sur YouTube le 24 septembre prochain, sur la chaîne de Level-5, comme à l’accoutumée.Comme évoqué en préambule, ce Level-5 Vision donnera de précieuses informations sur les derniers projets de la firme : Inazuma Eleven : Victory Road, Fantasy Life i : La voleuse de temps , Decapolice et Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. Lesquels projets peuvent être qualifiés d’arlésiennes vu leurs développements chaotiques, qui ne cessent de trainer en longueur.L’exemple le plus prégnant étant sans aucun doute Inazuma Eleven : Victory Road. Annoncé en 2016 sous le nom de « Ares no Tenbin », il était initialement prévu pour l’été 2018, avant d'être repoussé à fin 2018 puis 2019. Il est ensuite renommé en Inazuma Eleven: Eiyū-tachi no Great Road avec une sortie prévue pour 2020.Le développement est finalement repris de zéro en avril 2020, avant que celui-ci ne soit mis de côté "pour des raisons commerciales" en septembre 2020. Le nouveau titre Inazuma Eleven: Victory Road est finalement annoncé en juillet 2022, pour une sortie en 2023. Nous sommes finalement en 2024 et le jeu n’est toujours pas sorti.Le but ici n’étant pas de jeter la pierre sur Level-5 – c’est un studio très appréciable au vu des très beaux jeux qu’il a produit au cours des 25 dernières années – mais plutôt de pointer du doigt à quel point le développement d’un jeu peut être chaotique. Vaudrait-il mieux parfois attendre avant d’annoncer un jeu, pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation délicate. Par exemple, parmi les 5 gros jeux présentés lors du Level Vision 2023 il y a un an et demi, seul Megaton Musashi Wired est sorti (en avril dernier) à ce jour.En ce qui concernent les trois autres jeux phares de la firme, Level-5 a annoncé une mise à jour concernant le « calendrier de sortie » de Fantasy Life i : La voleuse de temps, ainsi que des « mises à jour » pour DECAPOLICE et Professor Layton and the New World of Steam. En outre, un « tout nouveau titre » sera annoncé !Peut-être s’agira-t-il d’un nouveau Yokai Watch ? Pour rappel, Level-5 a déposé une marque du nom « Ghost Craft » aux États-Unis en octobre dernier, suite à une annonce du PDG de Level-5 en février 2023 concernant la « prochaine chose incroyable » dans le monde de Yo-kai Watch.Seul l’avenir nous le dira … Rendez-vous le 24 septembre !Sources : NintendoLife , Nintendo Everything