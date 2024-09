Mario & Luigi : L’épopée fraternelle fait le plein de nouvelles informations

Histoire

L'escouade Boldrud

L'histoire se déroule dans le vaste océan du Monde Conectal, une nouvelle région encore jamais explorée. Mario et Luigi, originaires du Royaume Champignon, voyagent en mer vers des îles inconnues à bord de l'île Navire, où se trouve un grand arbre appelé l'Arbre Conectal.Mario est la célèbre superstar du Royaume Champignon et le protagoniste de ce jeu. Alors qu'il passe du temps avec Luigi dans les jardins du château de Peach, il est soudainement aspiré par un mystérieux vortex qui apparaît dans le ciel et est propulsé sans crier gare dans un lieu inconnu. Il rencontre alors Connetta et Tapu sur l’île de Funajima et apprend qu’il a été envoyé dans le Monde Conectal.Luigi est l'autre personnage principal de ce jeu. Il est facilement effrayé (et effrayable !) et un peu maladroit. Au sein du Monde Conectal, vous pourrez le voir sous un jour légèrement différent, notamment en résolvant divers problèmes grâce à une inspiration soudaine. Il en a sous la pédale le moustachu.Connetta est une fille au grand cœur qui a « accueilli » Mario et Luigi lorsqu’ils sont arrivés dans le Monde Conectal.Tapu est un personnage un peu particulier qui ressemble à un cochon.Le Monde Conectal abrite une variété d'« îles dérivantes » qui servent de cadre à votre aventure. Nous vous présentons ici quelques-unes de ces îles :L'île de Gran Gran est remplie d'objets robustes et durs, dont la terre sacrée de Gragradish. Les objets fabriqués par ces habitants débrouillards partout sur l'île.L’Île de Tuis est une île touristique dotée d'une nature abondante. Un grand arbre à la forme étrange, appelé Twistree, y pousse et constitue l'emblème de l'île.L'île de Savireta est une île avec une collection hétéroclite de vieux bâtiments. Récemment, il semble que des oiseaux kidnappeurs soient apparus et auraient enlevé sans vergogne des habitants de l'île.L'île Xenialver est une île urbaine qui a contribué au développement économique du Monde Conectal. La plupart des habitants sont préoccupés par leurs affaires, ce qui crée une atmosphère trépidante.L'île de Kandang, où la moitié de l'île est constituée de magma et l'autre moitié de glace. Deux races opposées vivent ici et semblent se battre tous les jours sur tel sujet ou tel autre.Des combats contre des monstres agressifs vous attendent sur chaque île. La clé de la victoire est d'utiliser efficacement les compétences combinées de Mario et Luigi.Mario et Luigi peuvent utiliser leurs attaques normales « marteau » et « saut », qui peuvent être transformées en puissantes « attaques combinées » en appuyant sur les boutons au bon moment.Si vous n'appuyez pas sur les boutons, la puissance de l'attaque diminuera. La clé est donc de pouvoir effectuer des attaques normales en combinaison les unes avec les autres. De plus, si Mario ou Luigi est KO, l'attaque devient une attaque solo, il est donc important d'avoir toujours des objets de récupération en réserve.Les « Attaques Frères » sont de puissantes techniques qui consomment des PF (Points de Frères) et peuvent renverser le cours d'une bataille d'un seul coup. Il existe différents types d'attaques frères. Par exemple, la Carapace rouge , bien connue dans la série, peut infliger des dégâts considérables à un seul ennemi, il est donc recommandé de l'utiliser dans les combats de boss.En revanche, le « Dynamo tonnerre », qui permet à Mario et Luigi de générer de l'électricité et de lancer des éclairs à tour de rôle, peut attaquer tous les ennemis, ce qui la rend particulièrement utile dans les combats réguliers où vous risquez d'être entouré de plusieurs ennemis.La clé d'un bon combat est de choisir des commandes et des techniques adaptées à la situation, alors n'oubliez pas de garder cela à l'esprit.Voici ci-dessous deux extraits vidéo mettant en lumière les attaques frères :Les monstres qui vivent sur l'île ne sont pas les seuls à se dresser sur le chemin de Mario et de ses amis. Il y a aussi un trio qui se fait appeler « l'escouade Boldrud », et un personnage suspect qui donne des ordres en coulisses (ayant au passage un petit air d'un perso de Super Mario RPG). Bien qu’aucun détail n'ait été révélé, nous pouvons nous douter qu’ils seront également impliqués dans une bataille féroce contre Mario et Luigi.