Worms Armageddon revient en édition physique collector sur Switch et PS5 en décembre 2024

Worms Armageddon: Anniversary Edition | Release Date Announce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour fêter les 25 ans de Worms Armageddon, astragon Entertainment, Team17 Digital, Digital Eclipse, et Maximum Entertainment France annoncent une édition physique collector du jeu sur Nintendo Switch et PlayStation 5.Prévue pour décembre 2024, cette édition spéciale devrait ravir les fans de la franchise, qui pourront toutefois dès le 26 septembre jouer à la version disponible sur l'eShop du jeu, ce que nous avions appris lors du Nintendo Direct de la semaine dernière Cette Anniversary Edition ramène les joueurs en 1999 avec tout le chaos et le fun qui ont fait de Worms Armageddon un classique. Le jeu a été adapté pour les plateformes du moment, tout en conservant les modes de jeu emblématiques de la franchise.Avec plus de 55 armes et outils déjantés, des parties solo palpitantes, et des options multijoueur innovantes, cette version promet des heures de divertissement explosif.De plus, cette édition propose des interviews d’époque des développeurs, une version 8-bit jouable de Worms, ainsi qu’un musée interactif retraçant l’histoire de la série.L'édition collector physique inclura de nombreux objets exclusifs : une pièce de collection double face marquant l’anniversaire, une planche de stickers Worms, un livret imprimé détaillant les armes et outils du jeu, un poster double face inédit, et un ensemble de trois pins exclusifs.Découvrez la bande-annonce de cette édition qui entend bien marquer le coup de cet anniversaire et plongez dans l'univers des vers les plus combatifs du jeu vidéo. Alors, êtes-vous prêts à reformer votre équipe et à reprendre le combat ?Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou rejoignez notre serveur Discord pour discuter de cette édition collector avec notre communauté.Source : Communiqué de presse