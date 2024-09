Première publicité pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Save Hyrule Your Way Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo débute le mois de Septembre d’arrache-pied avec le jeu phare de la rentrée 2024 : The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. D’après le gameplay dévoilé il y a quelques jours et comme les oracles (of ages et seasons bien entendu !) le prédisent, le jeu prévoit de faire un carton à sa sortie.Le compte youtube Nintendo of America a dévoilé hier sa première publicité commerciale de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom intitulé « Sauver Hyrule à votre façon ».Cette publicité d’une minute met en scène deux jumeaux posés sur leur canapé jouant chacun au jeu sur leur console préférée. La mise en scène met en évidence deux façons de s’approprier le jeu. En effet, les deux frères arborent chacun leur code couleur et leur réflexion respective les amène à résoudre les énigmes du jeu de façon différente. Cette publicité met également l’accent sur l’entraide, les frères n’hésitent pas à se demander des conseils sur le parcours.Au cours de la seconde scène, comme chacun à sa manière d’adoucir le café c’est-à-dire soit par le sucre soit par le lait, le jeu démontre une fois de plus les différentes stratégies proposées pour franchir un obstacle. Les meilleurs influenceurs ne sont pas laissés de côté, ils pourront également proférer des rumeurs sur un retour de NIntendogs suite à l’apparition des deux carlins à la conclusion de cette publicité !The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 septembre prochain. Alors êtes vous également convaincus par ce nouveau Zelda ? N’hésitez pas à réagir en commentaire !