Devenez un Héros dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

CONFIRMED: Zelda Echoes of Wisdom has both Normal and Hero difficulty settings



On Hero difficulty, you’ll take 2x damage and hearts won’t drop pic.twitter.com/RwQqwUSNE2 — Nintendeal (@Nintendeal) September 1, 2024

Encore 23 jours avant la sortie du jeu phare de la rentrée 2024 : The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Le décompte est lancé et le flot d’informations est tel que nous aurons presque l’impression d’avoir joué au jeu avant sa sortie !Alors que la première publicité commerciale a été diffusée en début de semaine, l’information du jour provient des Etats Unis. La Pax West qui s’est tenue le week-end dernier à Seattle, a été l’occasion pour les plus chanceux de tester une première démo jouable de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Les premiers privilégiés ayant eu entre leur mains le graal tant attendu en ont profité pour divulguer une information qui ne laissera pas de marbre les joueurs les plus aguerris. En effet, comme le montre ce post twitter, le mode héros sera présent et sélectionnable en cours de jeu :Comme l’indique cette capture, devenir un héros sera un parcours bien laborieux. Vous subirez deux fois plus de dégâts et vous pouvez dire adieu aux cœurs de secours secrètement cachés le long de votre quête.Ce n’est pas la première fois que le mode héros est sélectionnable au cours des différentes aventures de Link. Les joueurs les plus persévérants ont déjà eu l’occasion de se frotter à ce mode sur Skyward Sword et A link Between Worlds. Il fallait toutefois finir le jeu en mode normal pour avoir le privilège de se confronter au plus haut niveau de difficulté. Plus tard, les versions HD de Wind Waker, Twilight Princess, Link’s Awakening puis le DLC de l’inoubliable Zelda Breath of the Wild ont débloqué ce niveau de difficulté.The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 septembre prochain. Alors êtes vous également convaincus par ce nouveau Zelda ? Serez-vous prêt à relever le défi ?N’hésitez pas à réagir en commentaire et sur notre serveur discord