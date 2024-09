Mario et les lapins crétins : une page se tourne chez Ubisoft.

C’est par un message bref via X que la productrice a indiqué ce 30 août qu’elle quittait le navire Ubisoft pour de nouveaux projets. Elle venait de terminer son travail autour de Star Wars Outlaws, un titre qui a divisé le public, et dont les performances commerciales venaient d’être revues à la baisse. Ainsi, JPMorgan considère à présent de son côté que le jeu s'écoulera à 5,5 millions d'exemplaires lors de l'exercice 2024-2025 qui s'achèvera fin mars prochain, alors qu'il anticipait auparavant la vente de 7,5 millions d'unités au cours de cette même période. Les performances décevante d'un autre titre, XDefiant, free-to-play, accentuent également la pression sur le groupe. Ubisoft, malgré ses efforts, enchaine les mauvaises nouvelles et ce nouveau départ n’augure rien de bon.

August 30th, the release day of #StarWarsOutlaws, also marked my last day at Ubisoft.

I have decided to leave Ubisoft Milan, where I spent 16 incredible years with incredible people, to write a new chapter in my story—a chapter I’m not ready to share yet. I thank you all pic.twitter.com/Ggf7b6k5Oe