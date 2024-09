Yars Rising, le retour d’une licence iconique de l’Atari 2600

Cette fois, c’est le titre qui a eu le plus de succès sur Atari 2600 qui bénéficie d’un nouveau come-back. Après un lifting qui conservait les grandes lignes du titre originale ayant donné Yars : Recharged en 2022, il a été décidé de ne pas proposer un simple copier-coller avec une refonte graphique mais d’apporter du sang neuf avec une nouvelle direction de gameplay. Yars Rising est donc une proposition de metroidvania, mêlant action-platformer 2D avec séquences de tirs et phases d'exploration.

Nous allons donc prendre en main la jeune hackeuse Emi Kimura, engagée par un mystérieux mécène pour infiltrer la sombre corporation QoTech. Très rapidement, les simples bureaux vous conduiront vers des laboratoires souterrains, et le lien entre QoTech et une mystérieuse race extra-terrestre se fera de plus en plus clair. Vous êtes bien dans une situation qui va devenir de plus en plus dangereuse.



Au niveau du gameplay, vous allez devoir sauter, vous faufiler à travers des vagues d’ennemis robotiques et extraterrestre, faire exploser certains accès pour pouvoir poursuivre votre retour et gagner de nouveaux pouvoirs en bénéficiant d'augments sauvages et de biohacks qui lui permettent d'atteindre des zones jusqu'alors inaccessibles.

Des mini-jeux rendront hommage au gameplay initial de la franchise.



Plusieurs heures de jeu sont promises et bonne nouvelle pour les joueurs n'ayant pas testé Yars' Revenge, le titre sera accessible depuis le menu principal.

Yars Rising est lancé à partir du 10 septembre 2024sur PC via Steam et Epic Games, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One et Series X|S, et même Atari VCS. Le titre sera disponible sur l'eShop pour 28,99 € et nécessitera 4500 Mo pour s'installer. La traduction en français est présente.

Yars Rising - Story Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le studio à l’origine de Shantae et River City Girls est de plus en plus associé à des projets de remise au goût du jour d’anciennes gloires vidéoludiques. Un marché en plein boum, qui permet de faire fructifier l’héritage d’anciens titres pour les proposer à un nouveau public et relancer leur intérêt.