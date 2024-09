Badminton Time : un jeu en motion gaming en exclu sur Nintendo Switch dispo ce 5 septembre

Badminton Time - trailer de lancement - switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découvrez le trailer de lancement de Badminton Time sur Nintendo Switch.



Sortie du jeu le 5 septembre 2024 à 19,99 euros.



Précommandez le dès maintenant pour profiter d’une réduction de 15% : https://t.co/YRz5kGPOLW pic.twitter.com/mHddajHEdY — Badminton Time (@BadmintonTimeSW) August 25, 2024

Ce 5 septembre 2024 marque la sortie de Badminton Time, un jeu en motion gaming exclusif à la Nintendo Switch. Disponible au prix de 19,99 euros, ce jeu propose une expérience immersive et divertissante pour les amateurs de badminton, avec une offre de lancement à -15 % pour toute précommande sur le Nintendo eShop.Badminton Time se distingue par ses deux modes de jeu principaux. En plus des matchs en mode réaliste, où chaque mouvement compte, le mode arcade ajoute une touche de fun avec l’utilisation de super pouvoirs pour dynamiser les parties. Voici la bande-annonce officielle du jeu :Vous pourrez également vous amuser avec cinq mini-jeux qui garantissent des heures de divertissement. Le jeu permet de parcourir des lieux exotiques tels que le Grand Canyon, un jardin japonais, le pôle Nord, une forêt enneigée et même une île paradisiaque.Jouable en solo ou en groupe jusqu'à quatre joueurs, Badminton Time propose des options de jeu en local et en ligne, permettant à chacun de tester ses compétences contre des amis ou des adversaires du monde entier.Alors, prêts à devenir le maître du volant dans des lieux spectaculaires ? Que vous préfériez le réalisme ou des affrontements déjantés, Badminton Time a tout pour plaire aux fans de sport et de fun. Vous pouvez nous parler de votre passion pour le badminton en commentaire ci-dessous, ou venir sur notre serveur Discord pour partager vos premières impressions sur le jeu.Source : Communiqué de presse