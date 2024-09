Un Dragon Quest III HD-2D Remake prometteur pour sa sortie le 14 novembre

Depuis la sortie d’Octopath Traveler, Square Enix réutilise son moteur pour apporter une mise à jour bénéfique à d’anciennes gloires qui n’avaient pas eu la chance de parvenir jusqu’à nous à l’époque ou du moins pas dans une version localisée dans la langue de Molière. Et c’est ce qui fait vraiment plaisir avec Dragon Quest III HD-2D Remake ! Nous avons des graphismes nettement réhaussés mais aussi des textes en français de qualité !





Cette refonte ne gomme pas totalement le poids des âges de son modèle d’origine mais quelques nouveautés sont appréciables : de nouvelles vocations, un nouveau mode Arène qui permet de faire combattre des créatures capturés par vos soins et d’affronter d’autres dresseurs dans un petit esprit Pokémon, la possibilité de régler la vitesse des combats pour s’adapter aux désidératas des joueurs, la possibilité de sauvegarder n’importe où (très utile quand on emmène sa Switch dans les transports), un système de combat automatique, une fonction intitulée «Monster Wrangler» qui permet d’utiliser des attaques copiées sur certains ennemis, une nouvelle carte du monde avec une mini-map désactivable, voilà de quoi rendre pleinement justice au titre de Yuji Horii sans chambouler les bases du jeu. Terminons par les musiques toujours splendides, certaines ayant été réorchestrées pour l’occasion. Tout cela nous donne un titre qui coûtera 59,99 € sur l’eShop et nécessitera 7123,00 MB pour s’installer.









Faire la fête

Dans Dragon Quest III, les joueurs peuvent former un groupe de quatre personnages, y compris le protagoniste, en se rendant au centre de planification de Patty au début de leur aventure. Il vous suffit de parler à Patty pour ajouter à votre groupe les aventuriers inscrits auprès d'elle. Si vous avez vous-même enregistré des aventuriers, vous pourrez également les recruter pour qu'ils rejoignent vos rangs. Ce remake propose également une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'inscrire des membres de votre groupe en tant que volontaires. Les volontaires peuvent aider les groupes dans d'autres journaux d'aventures (fichiers de sauvegarde) liés au même compte. Formez un groupe que vous serez fier d'appeler le vôtre et partez à la conquête de l'Archidémon !

- Vous pourrez ensuite choisir l'une des quatorze couleurs de cheveux différentes. Ensuite, vous recevrez quelques graines d'amélioration de statistiques que vous pourrez répartir comme bon vous semble.

- Enfin, vous pouvez choisir le type de voix qu'ils auront ; leur apparence ne limite pas les types de voix que vous pouvez leur donner. Il convient également de noter que le protagoniste et tous ses compagnons ont eux aussi leur propre personnalité !

L'influence des personnalités sur l'évolution des personnages

Chaque membre de votre groupe a sa propre personnalité, ce qui modifie la vitesse à laquelle certains attributs augmentent lorsqu'ils montent en niveau. Si vous n'êtes pas fan d'une personnalité, vous pouvez toujours la changer avec un livre ou un accessoire plus tard.

Des mains secourables

Ce remake permet aux joueurs de partager les membres de leur groupe entre les journaux d'aventure d'un même compte. Si vous êtes intéressé, parlez à Patty et sélectionnez l'option « Helping Hands ». Cela vous permettra d'inscrire des volontaires pour aider les groupes sur d'autres carnets d'aventures. Vous pourrez alors ajouter un maximum d'un volontaire, avec les attributs, le niveau et l'équipement qu'il avait lors de son inscription, à votre groupe sur un autre carnet d'aventures !

■ Connaître sa vocation

Chaque membre de votre groupe, y compris le protagoniste, a une vocation qui détermine les sorts et les capacités qu'il est capable d'apprendre, la façon dont ses attributs augmentent et l'équipement qu'il peut utiliser. Essayez toutes sortes de vocations pour voir quelle combinaison vous convient le mieux. Dragon Quest III HD-2D Remake propose également une toute nouvelle vocation : le chasseur de monstres. Ils en savent plus que la plupart des autres sur les monstres et vous aideront à vous lier d'amitié avec toutes les créatures que vous trouverez et qui ont l'air solitaires.

Étrangleur de monstres "Monster Wrangler"



Les alliés ayant cette vocation non conventionnelle se battent avec un éventail de capacités monstrueuses. Non seulement ils peuvent apprendre des attaques qui infligent des dégâts à plusieurs ennemis à la fois, mais ils sont également capables d'utiliser des capacités qui soignent leurs compagnons.

Héros

Seul le protagoniste peut posséder cette vocation. Il apprendra des capacités spécifiques à l'épée, des sorts de la famille Zap, de la magie de guérison et même des incantations permettant de ranimer les alliés tombés au combat. Cette polyvalence permet aux héros de passer de l'attaque à la défense en un clin d'œil.

Guerrier

Ce sont d'excellents agents de dégâts qui peuvent s'armer de toutes sortes d'équipements puissants. Leurs HP élevés leur permettent également de protéger leurs compagnons pendant les combats, ce qui fait d'eux des piliers de la plupart des parties.

- La capacité Danse de l'épée déclenche une série de taillades qui endommageront même les ennemis les plus coriaces.

Artiste martial

Ces combattants redoutables sont non seulement forts, mais aussi rapides. Ils préfèrent se battre avec leurs poings ou leurs griffes et infligent de nombreux coups critiques.

Mage

Les mages sont des prestidigitateurs compétents qui disposent d'une grande sagesse et de beaucoup de PM. Ils peuvent non seulement tenir tête à leurs ennemis avec une myriade de sorts offensifs, mais aussi soutenir leurs alliés avec des incantations telles que Kabuff et Oomph.

Prêtre

Un soigneur utile qui peut récupérer les PV de ses alliés et les guérir d'affections désagréables telles que le poison ou la paralysie. Il peut même ressusciter ses compagnons tombés au combat !

Marchand

Des faiseurs d'argent experts dans la collecte de pièces d'or et l'évaluation d'objets. Leurs compétences uniques vous seront utiles à la fois lors des combats et lorsque vous explorerez le monde. Il leur arrive même de ramasser des pièces d'or supplémentaires après les combats.

Utilisez leur capacité de fouille lors de vos déplacements et vous tomberez peut-être sur des pièces d'or ou des objets. Si vous avez de la chance, ils peuvent même trouver un objet très rare !

Gadabout

Ces personnages de compagnie soignent et soutiennent leurs alliés grâce à toute une série de capacités au combat. Mais attention : ils ont tendance à agir seuls, ce qui peut parfois avoir des conséquences positives inattendues.

Voleur

Les voleurs sont des experts capables de se faufiler entre les ennemis et de trouver des trésors dans les donjons les plus sombres. Les voleurs disposent d'un éventail de sorts et de capacités qui aident le groupe pendant l'exploration et peuvent également déclencher des attaques qui infligent des maladies d'état. Après le combat, ils peuvent aussi vous surprendre en volant quelque chose à un ennemi vaincu !

- La capacité Nez pour le trésor permet aux voleurs de déterminer combien de points étincelants se trouvent à proximité sur la carte du monde, et combien de coffres au trésor se trouvent à proximité dans les villes et les donjons.

We PLAYED Dragon Quest III HD-2D Retrouvez la vidéo sur YouTube

■ Changer de vocation pour renforcer votre groupe

■ Une vocation très spéciale

Sage

Seuls ceux qui ont suivi un entraînement intensif et atteint la véritable illumination sont prêts à embrasser la vocation de sage. Ils sont réputés pour l'abondance de leurs PM, et peuvent manier des sorts spécifiques aux prêtres et aux mages.

Les personnages ne peuvent devenir des sages que s'ils remplissent certaines conditions. Changez sans cesse de vocation et rendez votre groupe aussi puissant que possible !

- La fin de votre aventure sera semée d'embûches, mais la présence d'un sage à vos côtés vous sera d'un grand secours. Ses sorts offensifs, de soin et de soutien permettront de guider votre groupe vers la victoire.

■ Arènes de monstres : où les gentilles créatures se battent (exclusif au remake)

Le monde abrite plusieurs arènes de monstres, où les créatures amicales que vous avez sauvées au cours de vos voyages peuvent tester leur puissance au combat ! Gardez l'œil ouvert pour repérer les monstres au tempérament plus doux lorsque vous explorez les villes, les donjons et d'autres zones. Si vous parvenez à remporter un tournoi d'arène de monstres, vous gagnerez des prix spéciaux, alors faites de votre mieux pour constituer une équipe gagnante !

- Vous gagnez de l'argent pour chaque combat où vous triomphez. De plus, vous obtenez des pièces d'or et des prix supplémentaires si vous gagnez un tournoi pour la première fois !

■ Parcourez tous les endroits secrets

Il existe des zones cachées dans le monde que vous ne trouverez pas sur votre carte. Elles sont souvent marquées par un arbre ou des rochers. Si vous entrez dans l'un de ces endroits, vous y trouverez peut-être des objets, des pièces d'or ou même un monstre amical. N'hésitez pas à chercher ces zones au cours de votre aventure, vous ne le regretterez pas !



Voilà de quoi patienter jusqu'au 14 novembre 2024, date où vous pourrez vous lancer dans ce qui s'annonce un Must-Have du RPG à l'ancienne de cette fin d'année. Le titre présentera une démo jouable lors du TGS se déroulant à Tokyo du 26 au 29 septembre 2024.

Par le biais du site Gematsu, nous bénéficions désormais de nombreuses informations supplémentaires :Comment enregistrer de nouvelles recrues ?- Tout d'abord, vous devrez choisir le nom, la vocation, l'apparence et le look de votre nouvel allié parmi quatre préréglages.- La personnalité du protagoniste est déterminée au début du jeu, et celle de ses compagnons est définie lors de leur enregistrement.- Vous pouvez créer jusqu'à neuf carnets d'aventures sur un même compte et enregistrer un maximum d'un volontaire sur chaque carnet d'aventures.- Il existe dix vocations différentes, dont celle de héros, qui est propre au protagoniste.- Frappez plusieurs ennemis à la fois avec de gros rochers.- Cri de guerre : une capacité qui vous permet d'étourdir les ennemis et de leur faire rater leur prochain tour.- Kazap : un sort redoutable propre aux héros qui fait pleuvoir de puissants éclairs sur l'ennemi.- La capacité Multifiste permet aux artistes martiaux d'assommer leurs ennemis avec quatre coups de poing d'affilée.- Kafrizz : un sort qui incinère un ennemi avec une énorme boule de feu. Les mages peuvent lancer toute une série de sorts élémentaires.- Les prêtres peuvent utiliser Multiheal à chaque fois qu'ils en ont besoin pour aider tout le groupe à récupérer des PV bien nécessaires.- Bien qu'ils ignorent parfois les ordres, leurs pitreries peuvent profiter au groupe de manière inattendue.Au terme de votre aventure, vous atteindrez l'abbaye d'Alltrades, où vous pourrez donner à tout personnage de niveau supérieur à 20, à l'exception du protagoniste, une nouvelle vocation de votre choix. Les membres du groupe reviendront au niveau 1 après le changement de vocation, mais ils conserveront tous les sorts et capacités dont ils disposaient dans leur arsenal. En résumé, plus un personnage a de vocations, plus il peut faire de choses !- Les gens viennent à l'abbaye d'Alltrades de partout dans l'espoir de changer les choses et d'essayer de nouvelles vocations.- Si vous changez de métier, vous reviendrez au niveau 1, mais vos attributs ne diminueront que de 50 % environ.- Un « gooru de la mode » autoproclamé. Healizah peut changer l'apparence des personnages, la couleur de leurs cheveux et même leur voix, moyennant finances.- Personne ne commence comme sage et le chemin pour y parvenir est entouré de mystère...- Tous les monstres que vous sauverez iront voir Monty, le moniteur de monstres, dans une arène de monstres voisine.- Certaines villes du monde possèdent leurs propres arènes de monstres, où vous pouvez participer à différents tournois. Chaque tournoi a son propre rang, et vous pouvez y participer à condition de payer les frais d'inscription et d'avoir suffisamment de monstres pour former une équipe.- Les équipes sont composées d'un maximum de trois monstres, et vous pouvez définir les tactiques de vos monstres pendant les batailles.