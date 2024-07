Nintendo annonce le Grand Festival de Splatoon 3 avec 72 heures de festivités du 13 au 16 septembre 24

Le Grand Festival Splatoon 3 : rendez-vous en septembre

Splatoon 3 - Le Grand Festival approche ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Préparez-vous à célébrer deux ans de Splatoon 3 avec 72 heures de festivités !



Le Grand Festival, qui porte bien son nom, démarrera le 13 septembre ! #GrandFestival pic.twitter.com/mAixRBiQOR — Splatoon France (@Splatoon_FRA) July 19, 2024

Rappel de la sortie de l'édition GOTY Splatoon 3 + DLC + 3 mois NSO

De nouvelles figurines amiibo à venir

Préparez-vous pour le Grand Festival de Splatoon 3 du 13 au 16 septembre avec 72 heures de musique, compétitions et surprises. Un événement grand format qui a même incité Nintendo à imaginer de nouveaux amiboo.La bande-annonce du Grand Festival de Splatoon 3 est déjà disponible et offre un aperçu des différentes scènes et animations prévues qu'on vous détaille ensuite un peu plus bas :Nintendo a annoncé aujourd'hui que le Grand Festival de Splatoon 3, le plus grand événement jamais organisé pour le jeu, se tiendra du 13 au 16 septembre 2024. Pendant 72 heures, les joueurs de Splatoon 3 sur Nintendo Switch abonnés au Nintendo Switch Online pourront profiter d'un festival riche en musique, avec au menu des compétitions évidemment hautes en couleur et une sacrée surprise... musicale.En effet, pour la première fois, les trois groupes d’idoles de la série Splatoon se produiront tous ensemble lors de cet événement. Quant aux joueurs, devront choisir leur camp entre le passé, le présent et le futur, répondant ainsi à une question cruciale comme toujours au cœur du festival.Pour ceux qui souhaitent rejoindre la fête, un pack spécial sera disponible à partir du 25 juillet. Ce pack comprendra une version physique de Splatoon 3, un code pour le Pass d’extension de Splatoon 3, et un abonnement individuel de 3 mois (90 jours) à Nintendo Switch Online. Cette offre sera disponible chez les revendeurs et sur le My Nintendo Store.On vous en parlait un peu plus tôt dans la journée : en amont du festival, Nintendo sortira deux nouvelles séries de figurines amiibo Splatoon le 5 septembre . Ces amiibo représenteront les Calamazones Ayo et Oly, ainsi que les Tenta-Cool, dans leurs apparences du mode histoire de Splatoon 3 et du contenu téléchargeable payant, Tour de l’Ordre.On aura l'occasion de vous rappeler la tenue de ce Grand Festival de Splatoon 3 d'ici sa tenu du 13 au 16 septembre prochain. Il promet d'être un événement inoubliable pour tous les fans du jeu grâce à la participation musicale des trois groupes mythiques du jeu.Source : Communiqué de presse.