Et si le nouveau chargeur officiel de Joy-Con se révélait surtout utile pour la Switch 2 ?

Un accessoire simple et pratique

Pourquoi maintenant ?

Nintendo a créé la surprise en dévoilant un nouvel accessoire officiel pour la Switch, et ce, sept ans et demi après la sortie de la console. Ce nouvel accessoire, baptisé "station de recharge Joy-Con (double usage)", sera disponible à partir du 17 octobre prochain.La station de recharge Joy-Con est un accessoire simple mais pratique : il permet de recharger deux Joy-Cons en même temps en se connectant directement à la station d'accueil de la Switch via un câble USB.Une particularité de ce chargeur est que le bloc central de charge peut être détaché du support, potentiellement pour servir de contrôleur filaire pendant que les Joy-Con se rechargent. Cela permet ainsi de continuer à jouer, en mode filaire, durant la période de charge de la consoleLe timing de cette sortie soulève des questions. Pourquoi Nintendo sort-il cet accessoire maintenant, alors que la durée de vie de la Switch semble toucher à sa fin et que la sortie de son successeur, qu'on appelle encore la "Switch 2" faute d'avoir un vrai nom à se mettre sous la dent, est imminente ?Une explication pourrait être que Nintendo prépare le terrain pour sa prochaine console. En effet, des rumeurs suggèrent que les nouveaux Joy-Con de la Switch 2 se fixeraient magnétiquement à la console , contrairement au système de rails actuels. Si ces rumeurs sont avérées, cela signifierait que les Joy-Con actuels resteraient compatibles avec la Switch 2, mais nécessiteraient une nouvelle méthode de recharge car une vraie connexion semble requise pour recharger les Joy-Cons.Si les anciens Joy-Con ne peuvent pas se fixer à la nouvelle console, le Joy-Con Charging Stand serait la solution idéale pour les recharger. Cela expliquerait pourquoi Nintendo a décidé de produire cet accessoire à ce stade avancé de la vie de la Switch.Officiellement, Nintendo indique que le chargeur peut également être utilisé pour recharger les manettes NES officielles pour Switch, une remarque qui tombe à pic avec la sortie jeudi dernier de "Nintendo World Championships: NES Edition".En dépit de sa sortie tardive dans le cycle de vie de la Switch, la station de recharge Joy-Con offre une solution de recharge assez pratique pour les joueurs actuels qui disposent de plusieurs paires de Joy-Cons et avaient jusqu'ici du mal à gérer la recharge de tout ce petit monde, et peut-être aussi, finalement, pour ceux de la prochaine génération.Source : Twitter