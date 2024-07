[Carnet noir] Disparition de Brett Jones (GoldenEye 007 & Perfect Dark)

Now cracks a noble heart. Good-night, sweet prince;

And flights of angels sing thee to thy rest. pic.twitter.com/m967axmc1V — David Doak (@drdoak) July 17, 2024

Brett Jones, dont la carrière influente s'étendait aussi bien des jeux vidéo à la télévision en passant par le cinéma, nous a quittés. C’est le concepteur de jeux David Doak, son ancien collègue chez Rareware, qui a annoncé la nouvelle sur X, le qualifiant par la même occasion de « légende absolue » et ajoutant que son talent avait contribué à rendre GoldenEye 007 et Perfect Dark si spéciaux.Jones a été artiste pour Rare de 1994 à 2002, autrement dit durant les années fastes de la firme. Outre GoldenEye et Perfect Dark sur lesquels Jones a travaillé, la firme du comté de Leicestershire a créé pépites sur pépites durant cette période : Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Jet Force Gemini, Conker’s Bad Fur Day, …Sur GoldenEye, Brett Jones a travaillé sur les modèles de personnages, les animations, les arrière-plans ou encore sur l'interface utilisateur. Sur Perfect Dark, il a de nouveau contribué aux visuels et à la conception du jeu, en plus d'assurer la voix du personnage de Cassandra.Mais comme évoqué en préambule, sa carrière s’étend bien au-delà des jeux vidéo puisqu'il a travaillé comme artiste de prévisualisation pour des superproductions telles que Fast and Furious 6, Les Animaux Fantastiques et The Batman. Il a également réalisé des effets visuels pour Star Wars : Les Derniers Jedi et la série télévisée Dr Who de la BBC. Un CV qui force le respect.Selon VGC, il était aussi connu pour avoir collecté des fonds pour plusieurs œuvres caritatives au cours de sa vie, notamment pour le Teenage Cancer Trust. En l'honneur de sa vie et de son œuvre, la galerie Atkins de Hinckley, dans le Leicestershire (non loin des studios de Rareware), au Royaume-Uni, accueillera une exposition de ses œuvres. Une campagne de crowdfunding est actuellement en cours, mais l'organisateur promet que l'exposition aura lieu « quoi qu'il arrive ». L'exposition débutera le 4 novembre et durera deux semaines, dans l'espoir de rendre hommage à l'art de Brett Jones et à la vie qu'il a vécue. Vous pouvez voir ou soutenir la campagne ici Paix à son âme.Source : My Nintendo News