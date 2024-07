The Pokémon Company s'invite à la Gamescom 2024

La Gamescom, le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo, se tiendra en Allemagne du 21 au 25 août 2024. Cette année, on avait déjà évoqué une absence notable mais habituelle : celle de Nintendo. Cependant, The Pokémon Company promet de briller parmi les "temps forts" du line-up.Alors que Nintendo a confirmé en mai qu'il ne participerait pas à l'édition 2024 de la Gamescom , dans un contexte de fin de vie de la Switch et de l'attente d'une annonce du "successeur" de la Switch attendue avant la fin de l'année fiscale, The Pokémon Company sera bien présente pour ravir les fans.Aux côtés de Pokémon, d'autres géants de l'industrie comme Sony, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft et Xbox seront également de la partie. Des publications récentes sur les réseaux sociaux de la Gamescom mentionnent aussi des noms prestigieux tels qu'Amazon Games, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Capcom, 2K, SEGA, Electronic Arts, et bien d'autres, promettant un événement riche en nouveautés et en surprises.La présence de The Pokémon Company suscite beaucoup d'enthousiasme, d'autant plus que Game Freak travaille actuellement sur Pokémon Legends: Z-A, un nouveau titre de la série principale annoncé en février dernier et dont la sortie est prévue sur Switch en 2025. Les fans espèrent des révélations et des démos exclusives lors de la Gamescom, ce qui d'une certaine manière compenserait plutôt l'absence de Nintendo.Avec une telle programmation, la Gamescom 2024 s'annonce encore plus que jamais comme le rendez-vous incontournable de l'été pour tous les passionnés de jeux vidéo. Les visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés, participer à des sessions de jeu exclusives et rencontrer des développeurs de renom. L'absence de Nintendo laisse certes un vide, mais la présence d'autres sociétés comme The Pokémon Company et les autres grands noms présents garantit de sacrées surprises au détour des allées du centre des conventions de Cologne.Source : Twitter via NintendoLife