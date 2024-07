Notre unboxing de l'Ensemble Deluxe, édition collector de Nintendo World Championships: NES Edition

Jaquette de l'édition collector NWC





Dans la famille "Editions collector réussies", je demande la grand-mère : Nintendo World Championships: NES Edition ! C'est d'abord sur le nouveau compte Instagram en rodage de Puissance Nintendo que nous avons publié ces photos.Le jeu, disponible depuis le jeudi 18 juillet 2024 exclusivement sur Switch, est aussi sorti en Europe sous forme d'édition collector, avec le doux nom d'"Ensemble Deluxe", ce qui n'est pas sans rappeler le nom du pack de la NES comprenant le pistolet et ROB le robot, soit dit en passant.En effet, le contenu de l'édition collector, proposé pourtant à un prix somme toute assez raisonnable de 59.99€ sur l'eShop, est assez conséquent et en donnera pour son argent au fan de Nintendo un peu nostalgique de l'époque de la NES.Pensez plutôt : outre le jeu, on trouve dans cette édition des cartes aux couleurs des 13 jeux NES qu'on retrouve dans la compilation, un set de 5 pin's, et une reproduction de cartouche de jeu couleur or avec sa pochette plastique transparente et un petit socle en résine incrusté du logo Nintendo.Voici les pin's. On en compte 5, à l'effigie du logo du jeu et de 4 personnages-clés parmi les 13 titres que compte la compilation, à savoir ici Mario, Link, Samus et Donkey Kong :Voici les cartes, recto-verso, elle représentent sur le recto la jaquette du jeu de l'époque, et au verso un sprite du personnage principal du jeu :Voici la reproduction de cartouche NES, on ne vous mentira pas en vous disant que la pochette plastique de protection nous a ramené immédiatement en enfance :A lire aussi : notre test de Nintendo World Championships: NES Edition On vous a pris quelques photos de tout cela, qu'on a déballé avec soin avant d'en découdre avec les statistiques du premier championnat en ligne proposé et dont les résultats, d'ailleurs, viennent de tomber en ce début de semaine. On n'a malheureusement pas brillé, mais c'est parce qu'on passait plus de temps à regarder les jolis objets inclus dans ce collector que de temps à imaginer la meilleure technique pour être le plus rapide de la planète à tel ou tel des 5 défis proposés.Aviez-vous pu réserver vous aussi cette belle édition collector ? On se dit que Nintendo, parfois, sait surprendre ses fans avec de jolis objets à collectionner. C'est clairement le cas avec cette édition Ensemble Deluxe : n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire ci-desous ou sur notre Discord