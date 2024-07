Du nouveau contenu en approche pour Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes

Prepare for a major Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes patch and exciting Story Expansion DLC announcements next week!



Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, la suite spirituelle du mythique Suikoden sortie le 23 avril dernier sur Switch mais aussi sur consoles concurrentes fait peau neuve avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour et d’un DLC d’expansion de l’histoire. Vous n’avez plus qu’à patienter quelques jours pour découvrir ce que ces deux nouveautés nous réservent. Restez à l'écoute !Troisième jeu le plus financé de l’histoire de Kickstarter avec 4,5 millions de dollars, juste derrière Shenmue III et Bloodstained : Ritual of the Night, Eiyuden Chronicle est un JRPG développé par les iconiques développeurs Yoshitaka Murayama (ce dernier est décédé il y a peu, il avait participé au développement de Suikoden I et II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV).Il propose une direction artistique charmante avec des sprites en 2D mais des décors bel et bien en 3D. Le tout rend superbement. Sans oublier son système de combat à six personnages et son histoire passionnante avec plus de 100 personnages jouables (comme le titre du jeu le laisse supposer).Globalement apprécié par la presse (78 sur Metacritic) et par les joueurs (71 sur Metacritic), Eiyuden Chronicle n’a cependant pas connu le même retentissement que Suikoden, son illustre prédécesseur. La faute sans doute à des mécaniques de jeu un peu trop ancrées dans le passé. Il n’en reste pas moins un bon jeu. Ce dernier est disponible à 49,99€ sur le Nintendo eShop. Pour ceux qui n’auraient pas encore franchi le pas !Source : GoNintendo