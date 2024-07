Championnat du monde Splatoon 3 : Nintendo disqualifie la Team Jackpot, vainqueur du tournoi mondial

An update on the 2024 Splatoon 3 World Championship: pic.twitter.com/pYUMQzmj7S — Nintendo Versus (@NintendoVS) July 23, 2024

Disqualification de la Team Jackpot

Il a été porté à notre attention que certains membres de la Team Jackpot, qui a récemment remporté le championnat mondial de Splatoon 3, ont agi de manière non conforme à nos directives communautaires pendant le jeu. En conséquence, la victoire de la Team Jackpot sera annulée et l'équipe ne recevra pas les trophées associés à l'événement.



De plus, la bannière Splashtag commémorative de leur victoire sera ajustée via une mise à jour logicielle à venir. Nintendo tient profondément à nos joueurs et à notre communauté et nous prenons au sérieux notre responsabilité de respecter nos directives communautaires.

Conséquences pour la Team Jackpot

Nintendo a pris une décision majeure concernant les résultats du championnat mondial 2024 de Splatoon 3. La Team Jackpot, initialement déclarée victorieuse, a été disqualifiée pour violation des règles communautaires de Nintendo. Cette annonce a été faite sur le compte officiel Nintendo VS, sans que le communiqué ne donne plus de précisions au sujet de cette disqualification.C'est une situation surprenante, car la finale du Splatoon 3 World Championship 2024 a eu lieu le 14 avril 2024 : Nintendo a annoncé que la Team Jackpot, qui avait remporté la grande finale en battant la Team Phantom Thief, voyait sa victoire annulée.Selon le communiqué de Nintendo, certains membres de la Team Jackpot ont agi de manière "non conforme aux directives communautaires de Nintendo" pendant le tournoi. En conséquence, leur victoire est invalidée, et les trophées associés à l'événement ne leur seront pas attribués.Voici ce que dit le communiqué :Cette décision est certainement le fruit d'une enquête approfondie suite à la parution de certaines réactions de surprise au sein de la communauté Splatoon, notamment sur Reddit, où il semble que depuis plusieurs semaines, des joueurs se soient émus de la situation.Selon certains témoignages , il semblerait que des comportements inappropriés aient été observés chez certains membres de la Team Jackpot, allant à l'encontre des valeurs prônées par Nintendo.En plus de la disqualification, Nintendo a déclaré que la bannière de victoire in-game, connue sous le nom de Splashtag, sera modifiée dans une mise à jour prochaine de Splatoon 3.A lire aussi : l'incroyable contenu de la version 8.1.0 de Splatoon 3 Bien que Nintendo n'ait pas détaillé les actions spécifiques qui ont conduit à cette disqualification, l'impact est clair : la Team Jackpot ne figurera plus dans les annales du championnat mondial Splatoon 3 de 2024.Source : Nintendo VS sur Twitter via GoNintendo