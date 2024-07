[Rumeur] Tales of Xillia Remastered bientôt annoncé sur Switch ?

Ce sont des utilisateurs de Reddit, visiblement des fans de la franchise Tales of, qui auraient découvert des fuites concernant une version remasterisée de Tales of Xillia chez des sites de revendeurs européens . Plus précisément, l’utilisateur Jay_RPGee, a repéré des annonces pour le RPG chez trois revendeurs différents, appartenant tous à la même société (on ne sait pas laquelle).On y trouve sur ces derniers une jaquette de « Tales of Xillia Remastered » pour la Switch, la PS5 et la PS4. Il semble que ces trois produits soient également enregistrés au nom de Bandai Namco et qu'il y ait quelques illustrations incluses à l’intérieur. Preuve à l’appui.En dehors de cette rumeur, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment. Nous ne savons pas ce que cette version remastérisée comprendra ni quand elle sera lancée ni même si elle existe réellement ! D’après nos confrères de chez Nintendo Everything, ce détaillant aurait la fâcheuse tendance de faire fuiter des jeux non annoncés.Bien que les listes comportent des numéros EAN (European Article Numbers) uniques qui n'apparaissent actuellement dans aucune base de données publique, elles sont cependant enregistrées au nom de Bandai Namco. Ce qui est un élément non négligeable. Pour l’heure, cette information n’est qu’au stade de rumeur et nous allons devoir patienter pour découvrir si Tales of Xillia Remastered existe bel et bien.Si cette rumeur s’avère véridique, cela ne serait donc pas le premier jeu Tales of à sortir sur Switch. Il ferait suite notamment au remaster du mythique Tales of Symphonia sorti l'année dernière. Lequel avait reçu un accueil plutôt mitigé. La faute à un remaster un peu fainéant en termes de refonte graphique mais aussi de problèmes techniques (taux de rafraîchissement, temps de chargement …).Et vous, croyez vous à un retour de Tales of Xillia sur le devant de la scène ? N’hésitez pas à le dire dans les commentaires.Sources : Nintendo Everything , NintendoLife