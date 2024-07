De nouveaux Gashapons des manettes Nintendo suscitent de longues files d'attente au Japon

Nintendo added these new gacha keyrings to their Japanese stores today. I’m at Nintendo Tokyo and the queue for the gacha machine is right out the door https://t.co/zonx9NEyBC pic.twitter.com/vtUCGPRuyh — Chris Scullion @ BitSummit, Japan (@scully1888) July 23, 2024

Des pièces interchangeables pour les manettes classiques

Une exclusivité japonaise, pour le moment

Nintendo vient de dévoiler de nouveaux modèles dans sa gamme de Gashapons au look de manettes Nintendo, disponible au Japon. La particularité de ces gashapons est qu'ils peuvent être utilisés comme pièces de rechange pour les manettes de jeu réelles. L'arrivée de trois nouveaux modèles de gashapons cette semaine dans plusieurs boutiques officielles de Nintendo à travers le pays a attiré des foules de fans impatients.Selon Chris Scullion de VideoGameChronicles, le magasin de Tokyo a vu de longues files d'attente « jusqu'à l'extérieur » ce mardi. La raison selon laquelle ces files d'attente se sont formées est double : d'une part, il semblerait que plusieurs composants des gashapon peuvent remplacer des pièces des manettes officielles. D'autre part, ils sont trop mignons ces petits gashapons et immédiatement reconnaissables.Les utilisateurs des réseaux sociaux rapportent que certains éléments des jouets gashapon sont compatibles avec les manettes d'origine. Les boutons et le stick C de la GameCube, ainsi que le stick analogique pour la Nintendo 64, sont identiques à ce que l'on trouvait sur les manettes originales. De même, l'utilisateur X Mizure3213 affirme que les boutons de la SNES sont eux aussi compatibles, permettant aux joueurs de changer la couleur des boutons de leur manette en toute élégance.La palette de couleurs rouge, bleue, verte et jaune était celle de la Super Famicom. Cependant, lors de sa sortie en tant que Super Nintendo Entertainment System aux États-Unis, les boutons avaient été modifiés en violet et bleu. Il ne nous en faudrait pas plus pour prendre un billet pour Tokyo, Osaka ou Kyoto dès maintenant pour aller compléter cette collection de pièces détaches !Il reste à voir si Nintendo offrira ces articles en dehors du Japon. Actuellement, le seul magasin Nintendo opérant en Occident est à New York, avec de plus petits magasins en Floride et dans les parcs à thème Super Nintendo World en Californie. A la mi-juillet, Nintendo a expérimenté un pop-up store à la Japan Expo, qui a semble-t-il connu un grand succès auprès des fans et suscité beaucoup d'envie d'avoir un Nintendo Store à Paris !En élargissant sa collection de gashapons de manettes Nintendo en y ajoutant des modèles inspirés de la SNES, du N64 et de la GameCube, Nintendo a relancé l'intérêt pour les autres références déjà disponibles des designs initiaux de la NES et de la Famicom.On regrettera pour l'heure que la disponibilité de ces gashapons se limite pour l'instant au Japon, ce qui signifie que pour une très grande majorité d'entre nous, il faudra se contenter de regarder ces petites merveilles de loin, ou de tenter notre chance sur le marché de la revente en ligne, peut-être Play-Asia proposera-t-il ces gashapons prochainement ?Sources : VGC