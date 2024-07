Ouverture d'un Kirby Café et Store annoncée à Osaka

Kirby Cafe Osaka will open in Fall 2024!



- Will have exclusive menu items and a Kirby Cafe store! pic.twitter.com/S7XZ1AIkD6 — Genki (@Genki_JPN) July 24, 2024

Un Kirby Café permanent à Osaka

Un univers complet : café et (incontournable) boutique

En 2023, Nintendo avait créé l'événement en ouvrant le Kirby Café Petit à Osaka, offrant aux fans de la célèbre petite boule rose une expérience gourmande unique. L'idée était alors de proposer un espace temporaire, plus réduit que les Kirby Café traditionnels déjà ouverts au Japon. Face à l'apparent succès de cette initiative à Osaka, Nintendo a décidé d'aller plus loin avec une annonce qui va ravir les aficionados de Kirby.Osaka se prépare en effet à accueillir un Kirby Café permanent, qui ouvrira au 9e étage du bâtiment principal du centre commercial Daimaru Shinsaibashi.Ce nouvel espace ne se limitera pas à la gastronomie. En effet, le Kirby Care The Store Osaka ouvrira également ses portes au même endroit, permettant aux fans de repartir avec une multitude de produits dérivés, dont des exclusivités introuvables ailleurs. Le café promet une carte inspirée des aventures de Kirby, tandis que la boutique regorgera de goodies et de souvenirs en tout genre.Que vous soyez amateur des jeux de la série ou simplement fan de la mascotte, le Kirby Café et Store à Osaka s'annonce comme un passage obligé de tout visiteur ! Une adresse de plus à ajouter à un futur périple au Japon, cela va de soi : l'offre culinaire et les produits dérivés proposés devraient combler tous les désirs dans un lieu de aussi magique que gourmand.Source : GoNintendo