La mise à jour 8.1.0 de Splatoon 3 est disponible, et quelle mise à jour !

Notes de la version 8.1.0 du 17 juillet 2024

Modifications des contrôles des joueurs

Lorsqu'un joueur ouvre l'auvent d'un brella, l'auvent s'ouvre sur les écrans des autres joueurs plus rapidement qu'auparavant. Cela permet de réduire autant que possible le délai entre l'ouverture de l'auvent sur l'écran de l'utilisateur et l'ouverture de l'auvent sur les écrans des autres joueurs.

Facilitation du placement des becs de calmar et des grosses bulles à proximité des différences d'altitude.

L'arme et l'équipement d'un joueur vaincu disparaissent plus rapidement qu'auparavant.

Lorsqu'un joueur nageur reprend sa forme d'Inkling et utilise immédiatement une arme, l'encre sur son corps disparaît plus rapidement qu'auparavant.

Cela permet de réduire la visibilité lorsque le joueur est de la même couleur que l'encre sur le sol, même lorsqu'il est en forme d'Inkling.

Lorsqu'un joueur se déplace à la limite d'une différence d'altitude, le phénomène de va-et-vient entre l'altitude la plus élevée et la plus basse en un court laps de temps sur les écrans des autres joueurs se produira moins souvent.

Il est plus facile qu'auparavant de sauter en se déplaçant le long d'un terrain.

Lorsque vous équipez le Mint Decavitator et le Charcoal Decavitator et que vous maintenez le bouton ZR enfoncé, la vue qui indique l'endroit où l'attaque va frapper ou se terminer s'affiche comme lorsque vous ne maintenez pas le bouton ZR enfoncé.

Modifications apportées au mode multijoueur

Détails du changement d'arme

Aerospray MG et Aérospray RG : augmentation du rayon de l'éclaboussure d'encre au point d'impact d'environ 3 %.

Blaster et Blaster personnalisé : réduction du délai de récupération de l'encre après le tir d'environ 1/20e de seconde.

Blaster de choc et Blaster d'affrontement Néo : La vitesse de déplacement lors du tir est désormais plus rapide d'environ 4 %.

S-BLAST 92 et S-BLAST 91 : réduction de l'intervalle de tir continu d'environ 1/12e de seconde.

Rouleau de carbone et Rouleau de carbone déco : ajustement du taux d'affaiblissement des dégâts en fonction de la distance pour les coups horizontaux, ce qui permet d'infliger 50,0 points de dégâts/100 points de dégâts à une plus grande distance qu'auparavant.

Légère amélioration de la détection des collisions entre les balançoires verticales et les joueurs afin de faciliter la frappe des adversaires.

Rouleau de dynamo et Rouleau de dynamo en or : ajustement de la façon dont les balançoires horizontales projettent l'encre afin de laisser moins de trous dans l'encrage ou les attaques qu'auparavant.

Rouleau Big Swig et Rouleau à grosses gorgées Express : augmentation des dégâts infligés par les balançoires horizontales aux adversaires éloignés de 35,0 à 40,0. Les dégâts restent inchangés à des distances de 50,0 points de dégâts ou plus.

Brosse à encre et Pinceau à encre Nouveau : Légère amélioration de la détection des collisions avec les joueurs pour l'encre projetée lors du balancement du pinceau, afin de toucher plus facilement les adversaires.

Octobrosse, Octobrush Nouveau et Réplique d'Orderbrush : la détection des collisions avec les joueurs a été légèrement améliorée pour l'encre projetée en balançant le pinceau, afin de faciliter les contacts avec les adversaires.

Douser Dualies FF et Douser Dualies FF personnalisé : réduction d'environ 14 % de la quantité d'encre consommée lors du tir. Réduction de la quantité d'encre consommée par les roulades d'esquive de 12 % à 10 % du réservoir d'encre.

Brella 24 Mk I recyclé et Brella 24 Mk II recyclé : réduction d'environ 1/3 de seconde du temps nécessaire à la récupération des canopées perdues après avoir été lancées ou brisées par un adversaire.

Les spécifications de certaines armes spéciales ont été modifiées.

Glisseur de récifs : augmentation d'environ 10% du rayon de la zone d'explosion qui inflige 70.0 points de dégâts.

Diminution d'environ 5% du rayon de l'éclaboussure d'encre provoquée par l'explosion.

Aspirateur d'encre : lorsque le tir d'encre frappe un mur, l'explosion encrera également le sol à proximité.

Fait en sorte que lorsque le projectile d'encre frappe le sol, l'explosion encrera également les murs à proximité.

Super Chump : réduction du délai entre la chute et l'explosion des leurres d'environ 4,0 secondes à environ 3,5 secondes.

Trizooka : diminution des dégâts infligés à Big Bubbler à environ 67 % de ce qu'ils étaient auparavant.

Jet d'encre : diminution des dégâts infligés au Gros bulleur par les tirs directs et les explosions à environ 67 % de ce qu'ils étaient auparavant.

Kraken royal : augmentation du temps de chargement d'une attaque chargée d'environ 1/12e de seconde.

Les points requis pour certaines armes spéciales ont été modifiés.

Krak-On Splat Roller : avant : 180 - après : 170

Bloblobber Deco : avant : 200 - après : 190

Autres modifications

Possibilité de continuer à appuyer sur le bouton A pour accélérer les animations sur l'écran de calcul de l'XP et des points Grizzco acquis après le retour dans le lobby ou sur Grizzco.

Lors des batailles, l'appui sur le bouton Bas n'enverra pas le signal Booyah ! pendant une courte période immédiatement après la défaite d'un joueur.

Cette modification a pour but d'éviter l'envoi de signaux involontaires dans le cas où un joueur est vaincu alors qu'il tente de faire un super-saut vers le point de spawn.

Lorsqu'un coéquipier utilise une bombe Booyah, les joueurs peuvent envoyer un Booyah ! sans tenir compte de cette modification.

Dans Salmon Run, le fait d'appuyer sur Up n'enverra pas le signal This way ! pendant une courte période immédiatement après qu'un joueur soit ranimé après avoir été dans une bouée de sauvetage.

Cette modification a pour but d'empêcher l'envoi de signaux involontaires dans le cas où un joueur est aidé par un coéquipier alors qu'il essaie d'envoyer un signal d'aide !

Plusieurs modifications ont été apportées pour faciliter l'utilisation du mode photo dans les batailles privées : Les joueurs peuvent désormais commencer une reconnaissance même s'il n'y a que des joueurs dans l'une des équipes. Pendant la reconnaissance, les signaux « Par ici ! » et « Booyah ! » envoyés par les joueurs de l'autre équipe s'affichent également. Pendant la reconnaissance, lorsqu'un autre joueur utilise à plusieurs reprises This way ! ou Booyah ! dans un court laps de temps, il sera désormais affiché sans omission.

Réduction du délai avant qu'un match ne soit considéré comme nul lorsqu'un autre joueur est déconnecté immédiatement après le début du match.

Des ajustements ont été apportés pour rendre plus difficile le tremblement de la caméra dû au contrôle des mouvements lorsque vous appuyez sur le bouton ZR pour agrandir l'écran à Splatsville, Inkopolis Plaza, Inkopolis Square et Order Sector.

Ajustement de la position du joueur lorsqu'il quitte Grizzco à Splatsville afin qu'il soit plus difficile de rentrer accidentellement dans Grizzco en gardant le stick gauche incliné.

Les joueurs avec lesquels vous vous êtes battus dans les batailles X ne s'affichent pas dans la fonction système Utilisateurs avec lesquels vous avez joué.

Equilibrage du multijoueur et confort de jeu

Corrections de bugs

Corrections des contrôles du joueur

Correction d'un problème qui empêchait parfois l'auvent d'un brella de se briser s'il subissait des dégâts égaux à sa durabilité restante et qu'il était fermé en même temps.

Correction d'un problème qui ralentissait les joueurs lorsqu'ils effectuaient une roulade d'esquive en dualie ou une fente avec charge de splatana dans le mur d'éclaboussures de leur équipe.

Correction d'un problème qui faisait que, lors de l'exécution d'une roulade d'esquive en dualité ou d'une fente avec un splatana juste après être entré en contact avec le mur d'éclaboussures de l'adversaire ou un autre objet et avoir rebondi, l'action de rebond ne s'affichait parfois pas lorsqu'elle était vue par d'autres joueurs.

Correction d'un problème dans lequel, lorsque vous équipez un splatana et que vous maintenez le bouton ZR enfoncé, puis que vous inclinez le stick gauche vers l'avant tout en sautant et en relâchant le bouton ZR en même temps, l'activation du coup de charge était retardée comme si vous vous élanciez, même si vous ne vous élanciez pas réellement vers l'avant.

Correction d'un problème où, lors d'un coup de charge avec un splatana, le réticule se transformait en réticule pour un coup horizontal avant que le coup de charge ne soit réellement initié.

Correction d'un problème où certaines pentes n'étaient pas encrées lors de l'utilisation de Reefslider et de l'extension d'un rail vers certaines pentes.



Corrections pour le mode multijoueur

Correction d'un problème en mode Clam Blitz dans les environnements sans fil de mauvaise qualité : lorsque le clam de puissance est créé au moment où le but se ferme, le clam de puissance apparaissait parfois au-dessus du but.

Correction d'un problème dans le Musée d'Alfonsino qui empêchait les joueurs de nager à certains endroits, même si ces derniers étaient encrés.

Correction d'un problème dans Flounder Heights en mode Tower Control et en mode Clam Blitz qui faisait que les joueurs se heurtaient parfois au terrain après la fin de l'effet du Zipcaster lorsqu'il était utilisé à certains endroits.

Correction d'un problème dans Robo ROM-en en mode Rainmaker : à certains endroits, le message « DON'T RETREAT ! » ne s'affichait pas même si le joueur s'attardait en tenant le Rainmaker dans des endroits difficiles d'accès pour les joueurs adverses.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub où, lors de l'exécution d'un super saut à des points spécifiques près d'un terrain en mouvement, les joueurs passaient parfois à travers le terrain et tombaient de la scène.

Correction d'un problème qui faisait que, lors de l'apparition d'un calmar dans le centre de Lémurie, les joueurs pouvaient sélectionner le bord de la scène.

Correction d'un problème dans Lemuria Hub en mode Tour de contrôle où les joueurs qui utilisaient Triple Splashdown à certains endroits pouvaient parfois s'encastrer dans le terrain.

Pour Turf War dans Scorch Gorge, nous avons ajusté une partie du terrain pour résoudre un problème où l'utilisation de Squid Surge sur certains terrains pouvait permettre aux joueurs de grimper sur la grille près du centre de la scène d'une manière inattendue.



Corrections apportées à Salmon Run



Corrections pour le mode Histoire



Corrections pour Side Order



Corrections apportées aux Splatfests



Autres corrections

L'un des changements majeurs concerne les parapluies (brellas), dont l'ouverture sur les écrans des autres joueurs est désormais plus rapide, réduisant ainsi le décalage entre l'action du joueur et sa perception par les adversaires. Le placement des Squid Beakons et des Big Bubblers près des différences de hauteur a également été facilité.Plusieurs armes principales ont été ajustées. L'Aerospray MG et RG bénéficient d'une augmentation d'environ 3% du rayon d'éclaboussure. Quant au Blaster et au Custom Blaster, ces deux armes récupèrent désormais l'encre un tout petit peu plus rapidement, avec une réduction du temps de récupération d'environ 1/20e de seconde. D'autres armes, comme le Carbon Roller, le Dynamo Roller, et l'Inkbrush, ont également reçu des modifications destinées à améliorer leur efficacité en cours de partie.Les armes spéciales ont aussi fait l'objet d'un rééquilibrage : le Reefslider voit son rayon d'explosion augmenté de 10% pour les dommages à 70, mais sa zone d'éclaboussure est quant à elle réduite de 5%. L'Ink Vac a été amélioré : il va maintenant mieux encrer les surfaces proches lors de l'impact. Enfin, le Super Chump et le Kraken Royale ont également subi des ajustements pour améliorer leur utilisation tactique mais vous pourrez trouver le détail de tout cela dans les notes de version traduites ci-dessous.La mise à jour introduit aussi plusieurs améliorations de qualité de vie. Les objets et équipements des joueurs vaincus disparaissent plus rapidement, et la visibilité des joueurs en forme d'Inkling après une nage est améliorée. Des ajustements ont été apportés pour stabiliser l'affichage des joueurs se déplaçant à la limite des différences de hauteur.D'autres changements notables incluent des modifications au mode Clam Blitz, des ajustements au système de classement en X Battles, et des améliorations à l'utilisation du mode Photo en batailles privées.Parce que ce résumé est loin d'être suffisant pour les fans de Splatoon, on vous propose ci-dessous une traduction automatisée des notes de version qui ne sont malheureusement disponibles qu'en anglais sur le site officiel des mises à jour de Splatoon 3 Dans les batailles X, les conditions d'affichage à l'écran du classement provisoire actuel des joueurs au cours d'une saison ont été modifiées, passant du rang 3 000 au rang 50 000.En mode Clam Blitz, lorsqu'un joueur lance une palourde ou une palourde puissante dans le but juste avant que celui-ci ne se ferme sur son écran, le décompte progresse et le but s'ouvre à nouveau même si, à ce moment-là, le but était déjà fermé sur les écrans des autres joueurs, à condition qu'il se soit écoulé un certain temps depuis la fermeture du but.Cette mise à jour se concentre sur les changements à apporter à l'équilibre multijoueur et au confort de jeu.Pour les brellas, nous avons apporté des modifications afin d'atténuer un phénomène où, malgré le temps écoulé depuis l'ouverture de la canopée sur l'écran du joueur, ce dernier était parfois touché par les tirs de son adversaire et se retrouvait vaincu.Pour la plupart des attaques de l'arme principale, y compris celles effectuées avec des brellas, les dégâts sont déterminés en fonction de l'impact de l'attaque sur l'écran du joueur qui a effectué l'attaque. C'est pourquoi il est important de savoir si le baldaquin est ouvert ou non sur l'écran de l'autre joueur lorsque l'on bloque les attaques de l'adversaire avec un baldaquin.En raison du temps nécessaire à la communication via Internet, il faut plus de temps pour que le baldaquin d'un brella s'ouvre sur l'écran de l'adversaire que sur l'écran du joueur. De plus, suite à la correction dans la version 2.1.0 d'un problème où l'animation de l'ouverture de l'auvent d'un brella pour se protéger des attaques se déroulait plus lentement que le début de l'effet défensif, le temps d'ouverture de l'auvent apparaissait plus rapide sur l'écran du joueur. En conséquence, un phénomène se produisait plus fréquemment : malgré le temps qui semblait s'être écoulé depuis l'ouverture de l'auvent sur l'écran du joueur, ce dernier était parfois touché par les tirs de ses adversaires et était vaincu.Afin de résoudre ce problème sans modifier les spécifications des brellas, nous avons envisagé de rétablir l'animation telle qu'elle était avant la version 2.1.0, mais nous avons déterminé que le problème le plus important était de nuire à la sensation des commandes actuelles.Après mûre réflexion, nous avons décidé de résoudre ce problème en réduisant la différence de timing lorsque le joueur ouvre son parachute, en accélérant le temps nécessaire pour que le parachute apparaisse ouvert sur l'écran de l'adversaire.Pour les autres armes principales, nous avons apporté des modifications qui font ressortir leurs points forts et les rendent plus faciles à utiliser pour les joueurs qui s'en servent régulièrement.En ce qui concerne les armes spéciales, si nous avons apporté des changements pour augmenter la fiabilité des effets de dégâts de Reefslider, nous avons légèrement diminué l'impact de l'encrage dû à son explosion. Pour cette raison, il s'agit d'une amélioration lorsqu'elle est utilisée pour vaincre des ennemis, mais il sera un peu plus difficile de l'utiliser pour encrer instantanément un territoire encore et encore.Pour l'Aspirateur d'encre, nous avons facilité son utilisation en atténuant un phénomène où le sol ou les murs n'étaient pas encrés en fonction de la position d'impact du tir d'encre.Pour Super Chump, nous avons facilité la combinaison avec les attaques de suivi des armes principales en réduisant le temps nécessaire à l'adversaire pour se débarrasser des leurres.Pour Kraken Royale, en allongeant légèrement le temps nécessaire pour charger, nous avons créé une différenciation entre l'utilisation des attaques chargées et des attaques sautées.Pour le Trizooka et le Jet d'encre, nous avons apporté des modifications afin de rapprocher l'efficacité des dégâts du Gros bulleur de celle des autres armes spéciales.Par ailleurs, nous avons apporté d'autres modifications pour améliorer le confort de jeu, notamment pour empêcher l'envoi de signaux intempestifs dans certaines situations, pour résoudre le problème des armes et équipements dispersés qui bloquent la vue, et pour stabiliser l'affichage lorsqu'un adversaire se trouve à la limite d'une différence de hauteur.Nous prévoyons de publier la prochaine mise à jour à la fin de la saison en cours. Dans cette mise à jour, nous apporterons des modifications à l'équilibre multijoueur, notamment en réduisant les capacités de certaines armes.Correction d'un problème rare qui provoquait parfois un plantage du jeu lors du lancement répété d'œufs d'or ou d'un lanceur alors que la connexion était instable.Correction d'un problème où les joueurs n'émettaient aucun son lorsqu'ils franchissaient une étape en utilisant une apparence de joueur spécifique.Correction d'un problème qui faisait que le point de vue devenait fixe et ne suivait plus le joueur lorsque la cinématique précédant le combat contre certains boss était sautée à un moment précis.Correction d'un problème qui faisait que, lors de la prise de photos sur le char de la Splatfest à la boîte à promesses, l'utilisation des commandes avec un timing spécifique faisait parfois passer le joueur en mode photo avec des membres différents de ceux prévus.Correction d'un problème qui faisait que l'écran où la puissance du défi changeait après un défi affichait temporairement une valeur légèrement différente de la valeur réelle de la puissance du défi.Source : Nintendo of America