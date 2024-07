Nintendo dévoile Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club avec une date de sortie

Emio - L'Homme au sourire : Famicom Detective Club - Entretien avec le producteur Yoshio Sakamoto Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un élève est retrouvé mort, sauvagement assassiné, la tête recouverte d'un sac en papier sur lequel est dessiné un visage souriant. Cet intriguant visage rappelle étrangement l’indice récurrent d’une série de meurtres non élucidés commis il y a 18 ans dans lesquels le criminel présumé était un certain Emio (l’Homme au sourire), tueur d’une légende urbaine dont on dit qu'il donnait à ses victimes "un sourire éternel"...

Classé PEGI 18 en raison de son scénario angoissant, Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club a fait l'objet d'une nouvelle bande-annonce diffusée aujourd'hui sur YouTube dans laquelle le Producer de la série, Yoshio Sakamoto, nous donne plus d'explications sur le projet.Voici la bande-annonce du jeu :Emio – L'Homme au sourire nous propose de mener une nouvelle enquête dans la série Famicom Detective Club, pour résoudre un meurtre commis en suivant la méthode de ce que raconte une légende urbaine : un homme au sourire s'approche des jeunes filles en pleurs dans la ville et leur échange un sac avec un sourire... en échange de leur vie.Nintendo explique :Charmant, n'est-ce pas ? C'est tout ce que Yoshio Sakamoto révèlera sur le scénario du jeu. Dans la bande-annonce ci-dessus, il revient sur les circonstances de la création de ce nouveau jeu : après tout, cela fait trente ans qu'il n'y avait pas eu de nouveau jeu dans la série, et le remake proposé en 2021 sur Nintendo Switch a semble-t-il été le déclencheur pour que la série revienne avec un tout nouvel épisode.Sakamoto explique qu'un gros travail a été fait sur l'histoire, très originale, et sur l'animation du jeu. C'est sans doute là aussi que l'on comprendra la nature du PEGI 18 qui ornera la jaquette et qui fera de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club un jeu réservé aux joueurs avertis en raison de la peur qu'il pourrait susciter aux joueurs plus fragiles.En incarnant un détective privé de l’agence Utsugi, arriverons-nous à résoudre ce crime mystérieux ? La fin du jeu sera-t-elle aussi surprenante que Yoshio Sakamoto nous l'explique dans son témoignage ?Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 29 août 2024, dans un peu plus de 6 semaines tout juste : est-ce un jeu que vous achèterez ? Ne manquez pas de nous donner vos impressions en commentaire ci-dessous.Voici la jaquette française du jeu :Voici quelques captures d'écran proposées par Nintendo, en français :