Nocturnal 2 : le retour d'un jeu de plateforme enflammé sur Nintendo Switch et PC en 2025

Une aventure Metroidvania enflammée

Des fonctionnalités améliorées pour une expérience enrichie

Gameplay Metroidvania : Explorez un monde non linéaire en brûlant votre chemin à travers la ville de Ytash jusqu'au Premier Brasero. La liberté d'exploration et les secrets cachés promettent une rejouabilité importante.

Système de feu unique : Garder votre flamme allumée est essentiel pour survivre. Allumez des sources de feu pour maintenir votre épée enflammée et percevez mieux les attaques ennemies.

Capacités enflammées : Maîtrisez vos flammes pour lancer vos ennemis et les réduire en cendres. Combinez des Gemmes de Feu pour débloquer de nouveaux sorts et personnaliser vos capacités.

Animation 2D dessinée à la main : Plongez dans un monde entièrement animé à la main, offrant une esthétique riche et immersive.

Un monde plein de secrets : Bien que Nocturnal 2 soit conçu pour être complété en un temps relativement court, de nombreuses surprises attendent ceux qui exploreront toutes les voies disponibles et chercheront les véritables révélations.

Des ambitions renouvelées

Nous étions satisfaits de l'accueil réservé à Nocturnal, mais nous voulions faire plus avec la série. Cette fois, nous étendons la portée pour en faire un véritable Metroidvania, plein de gameplay non linéaire, de secrets, de nouveaux ennemis et d'un arsenal de capacités basées sur le feu encore plus vaste.

Le studio indépendant Sunnyside Games, basé à Lausanne en Suisse, vient d'annoncer la sortie prochaine de Nocturnal 2, la suite tant attendue de son jeu de plateforme acclamé par la critique, Nocturnal. Actuellement noté 81/100 sur Metacritic et fortement recommandé sur OpenCritic, Nocturnal a su captiver les joueurs avec son gameplay dynamique et son esthétique enflammée. Nocturnal 2, prévu pour 2025, promet d'aller encore plus loin en offrant une aventure de type Metroidvania sur Nintendo Switch et PC.Nocturnal 2 plonge les joueurs dans un monde en 2D dessiné à la main, où ils devront utiliser la technique de la Flamme Endurante pour éclairer leur chemin et combattre les ténèbres. En allumant leur épée d'un simple coup sur une source de feu, les joueurs pourront repousser les ennemis et déchaîner des compétences spectaculaires. Cependant, la flamme est éphémère et peut être rapidement éteinte par les nombreux dangers qui jalonnent le chemin.Un communiqué de presse nous permet de vous parler des fonctionnalités attendues dans ce Nocturnal 2 :Gabriel Sonderegger, co-fondateur de Sunnyside Games, a exprimé sa satisfaction quant à la réception du premier jeu, tout en expliquant les ambitions accrues pour cette suite.Préparez-vous à allumer votre épée et à plonger dans les profondeurs sombres et les hauteurs vertigineuses d'une île oubliée lorsque Nocturnal 2 sortira sur Nintendo Switch et PC dans le courant de l'année 2025.Source : Communiqué de presse