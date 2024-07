De nouveaux amiibo Splatoon arrivent !

Cela faisait un moment que Nintendo ne nous avait pas gâtés avec de nouveaux Amiibo, le dernier sortit était Sora, dernier personnage ajouté dans Super Smash Bros. Ultimate, en février.



Depuis, il n'y avait pas eu d'annonce de nouvelle figurine à ajouter à notre liste de souhaits, même si The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom a donné envie à beaucoup de monde de voir venir un nouvel amiibo Zelda.





Depuis, Nintendo semble s'être focalisée sur un restock des différents amiibo au cours du printemps. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'annonce est tombée : ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais quatre nouveaux amiibo qui sont annoncés.





À l'occasion "du plus grand évènement" jamais organisé dans Splatoon 3, du 13 au 16 septembre, 2 packs de 2 amiibo sortiront le 5 septembre. Le premier pack réuni Ayo et Oli tandis que le second réunis les Tenta-cool.